Inno Joonas: emadepäeva lillekorv võiks olla lõbus ja laste endi tehtud

"Me oleme tõenäoliselt juba unustanud korvi idee, aga on olemas käsitöökorvid, laastukorvid, punutud vitsakorvid ja täna teekski idee lilled korvis ehk korvitäis ilusaid mälestusi või mõtteid emale," ütles floristikakooli direktor Inno Joonas.

Nelgid on väga ilusad lilled, mis seisavad hästi. "Me ei tohi arvata, et nelk on mingist teatud ajast. Tal on väga ilusa tekstuuriga õis," lisas Joonas.

Lillekorvi tegemisega saavad kenasti hakkama ka lapsed. "Kui me tahame korvis lõikelille kasutada, peame korvi panema plastvahu, mis imab endasse hästi palju vett, et lilled püsiksid pikalt värsked," tõi Joonas välja.

Kõigepealt paneme korvi kile, et korv ei läheks märjaks ning seejärel eelnevalt märjaks tehtud plastvahu. "Hästi oluline on, et iga õie vars, mida korvi paneme, oleks lõigatud 45-kraadise nurga all, et tal oleks ilus lõikepind. Vart võiks lõigata noaga, sest kääridega surume varre poorid kokku ja õis ei saa enam vett."

Joonase sõnul lähevad papad lastega poodi, ostavad lilled ja lapsed teevad korvi. "Soovi korral võib lillekorvile ka lõbusad kõrvad ja silmad pähe teha ning mingi väikese väljahüppava detaili lisada," muheles Joonas, viidates nelgikorvi lisatud rohelisele oksale.