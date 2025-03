Florist Ahti Lyra: puhtas vaasis säilib lõikelill kõige kauem

"Naistepäev on kindlasti üks töömahukamaid päevi, kus ühtegi äraõitu ei saa endale lubada. Suuremad pulmad on füüsiliselt siiski veel keerukamad," ütles lilleseade maailmameister ja 30 aastat lillepoodi pidanud Ahti Lyra.

"Lilled ei lähegi odavamaks, kuna energia ja lillekasvatus on järjest kallimaks läinud, siis need lillekasvatajad, kes on veel elus, tahavad ka teenida."

Kohati tundub Lyrale, et 2000. aastad on tagasi, kus kingitigi ühe-kahe lille kaupa. "Õnneks eesti inimesed armastavad lilli ja tegelikult pole vahet, kas sa kingid kümme lille või ühe. Žest loeb," tõdes Lyra. "Kui on üle kümne lille pundis, siis silm enam ei haara."

Naistepäevaks ehk võiks ehituspoest lilled osta, aga kas pulmadeks, sünnipäevaks või kurvemaks sündmuseks oleks sobilik kilesse pakitud tulpidega minna, seda Lyra ei soovita. "Hinnad on nii tõusnud, et ka kaubandusketid ei suuda enam kasvatajatelt saada nii soodsaid hindu. Masskasvatajad on ära kadunud, kes võimalikult odavalt üritasid toota, ja kelle kvaliteet oli minu arvates küsitav."

"Lille hind lillepoes ja ehituspoes ei ole enam nii drastiline nagu oli kaks-kolm aastat tagasi. Heade lillepoodide vahel ei ole konkurentsi, sest me kasvatame koos klienti," tõdes Lyra.

Florist õpetas, et tulpi ostes on lehtede järgi kõige lihtsam aru saada, millist tulpi osta ning millist mitte. "Lehtede järgi on kõige lihtsam. Kui on kollakad ja väljaveninud lehed, siis võiks lille poodi jätta," tõdes Lyra.

"Kõige olulisem on vaasi pesuvahendiga pesta, et lilled kauem säiliks," tõi Lyra välja. "Et seal ei oleks mingeid baktereid, vesi oleks puhas. Ükskõik kust kohast te lilled olete ostnud, puhastage varred, et vee sisse ei läheks liiga palju lehti, millega bakterid saaksid levida. Kui saate poest kaasa säilitusaine, kasutage ka seda. Ärge pange vaasi päikesevalguse kätte, tuuletõmbusesse ega puuviljade lähedusse."

Lyra sõnul on tema lillepoes hetkel kõige kallimad Cymbidium-orhideed, mille oks maksab 30 eurot. "Aga see püsib jälle mitu nädalat," tõi ta välja.

Lillede maailmas võlub teda pidev muutus. "Uusi sorte tuleb pidevalt peale, mida lõikelillena müüa."