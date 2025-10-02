Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

Florist Inno Joonas jagas "Terevisioonis" näpunäiteid, kuidas praegu metsa alt ja koduaiast leitud taimedest dekoratiivne kimp kokku köita, millega sobib õpetajate päeval õpetajat üllatada. Joonas tõdes, et kui iga laps toob kooli ühe oksa, saab õpetaja kokku väga erilise lillekimbu.

"Tulin täna stuudiosse selliste taimedega, mida kuskilt on veel võimalik leida. ütles floristikakooli direktor Inno Joonas. "Metsast leidsin kõrred ja pohlavarred."

Sellise kimbuga võib täiesti vabalt õpetajate päeval õpetajat üllatada. "Lapsed viivad õpetajatele ikka väiksemaid kimbukesi, mina teen taotluslikult praegu suurt šõukimpu, et näidata, mida kõike kokku võiks panna, ja kokku võib panna tõesti kõike," nentis Joonas.

Floristi sõnul peab kõik peenra pealt ja metsast korjatud oksad ja taimed tuppa viima juba eelmisel õhtul ja vette panema, et nad imaksid end vett täis ja ei närtsiks kiiresti ära.

"Kimbus võiks kasutada kõiksugu marju ja miks mitte ka toki otsa torgatud õunu. Kui tahate, et õunad läigiksid, määrige neid pealt oliiviõliga. Isegi marjakobarad kimbus võib õliga üle pihustada," juhendas Joonas.

Viimastest sügistaimedest tehtud kimp toas küll väga kaua vastu ei pea, aga oluline on see, et taimede varred võiksid olla hästi puhtad ja nende küljes ei tohiks olla ühtegi väikest lehekest ega prahikübet. "Vette pannes hakkab see kohe roiskuma ja takistab lillede säilimist. Kõige parem lillede säilitamismeetod on see, kui varred on korrektselt lõigatud, puhtad ja iga päev vahetatakse vaasis vett," tõdes Joonas.

Florist tõi välja, et võib ka nii teha, et õpetajate päeval toob iga laps kooli ühe oksa, millest lõpuks tekitab suur kimp õpetajale. "Oluline on pidada meeles ka neid õpetajaid, kes ei õpeta koolis. Treenerid ja need inimesed, kes meile on elutarkusi jaganud," tõi Joonas välja.