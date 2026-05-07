X!

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

Terevisioon
Foto: Birgit Pikkor
Terevisioon

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org rääkis "Terevisioonis", et eelmise aasta niiske kevad rikkus paljud tulbid ja seetõttu panid nad eelmisel aastal asenduseks maha sada tuhat tulbisibulat. Org tõdes, et tänavu saab Eesti oma Hollandis näha 150 tulbisorti.

9. mail toimub Kirna mõisas, Eesti oma Hollandis juba seitsmendat korda tulbifestival.

"Külm tulpe otseselt ei mõjuta, hullemini mõjub niiskus, mis meid eelmisel aastal kimbutas. Kuiv külm lilli ei ohusta, aga külm ja niiske ilm mõjub tulpidele halvasti," selgitas Kirna mõisa perenaine Tuuli Org.

Oru sõnul on praegu lahti 20–30 protsenti tulpidest, aga iga päevaga see pilt muutub. "Just praegu ongi see maagiline algus, kui pilt muutub isegi tundidega. Seda on nii tore vaadata, et jälle on kuskile värviline laik tekkinud," tõdes perenaine.

"Eelmisel aastal panime asenduseks juurde sada tuhat tulbisibulat. Sel aastal peaks me oma pargis erinevates kohtades nägema umbes 150 tulbisorti. Pärast eelmise aasta kohutavat kevadet, mis oli nii niiske, läksid väga paljud tulbid nässu ja me otsustasime, et võtame kõik välja. Nüüd paistab, et kõik, mis tuleb, tuleb väga ilusasti. Me tegime ka kogu sellele tulbialale eeltööd, lisasime mulda, tuhka ja liiva, isegi bioaktiivseid häid seenbaktereid, mis aitaksid kaasa sellele, et tulp saaks olema eeskujulik," tõi Org välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha-Beryl Grauberg

Samal teemal

Erisaade

Keskkonnakuu

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

06.05

Kerli Dello lõpetab "Maahommiku" juhtimise

28.01

Kõrivähki põdenud Raul Vaiksoo: olen elanud kolme inimese elu

09:01

Video Ninjade teisest lavaproovist: Eurovisiooni laval on väga hea tunne

06.05

Tõnu Kaljuste: lapsena tassis ema mind iluuisutamise ja balletitrenni

06.05

Harriet Toompere: see on mu lemmikaeg, kui loen Põrsas Peppa multikat sisse

06.05

Jupiter on enim soovitatud voogedastuskeskkond Eestis

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

06.05

Belgia optometristi prilliprojekt pakub Aafrika albiinodele taskukohast nägemisabi

05.11

Nele-Liis ja Raul Vaiksoo on koos saanud mitmeid elu õppetunde

01.05

Kaamera ees sooleuuringu läbinud: tahan inimeste hirmu vähendada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo