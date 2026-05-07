Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org rääkis "Terevisioonis", et eelmise aasta niiske kevad rikkus paljud tulbid ja seetõttu panid nad eelmisel aastal asenduseks maha sada tuhat tulbisibulat. Org tõdes, et tänavu saab Eesti oma Hollandis näha 150 tulbisorti.

9. mail toimub Kirna mõisas, Eesti oma Hollandis juba seitsmendat korda tulbifestival.

"Külm tulpe otseselt ei mõjuta, hullemini mõjub niiskus, mis meid eelmisel aastal kimbutas. Kuiv külm lilli ei ohusta, aga külm ja niiske ilm mõjub tulpidele halvasti," selgitas Kirna mõisa perenaine Tuuli Org.

Oru sõnul on praegu lahti 20–30 protsenti tulpidest, aga iga päevaga see pilt muutub. "Just praegu ongi see maagiline algus, kui pilt muutub isegi tundidega. Seda on nii tore vaadata, et jälle on kuskile värviline laik tekkinud," tõdes perenaine.

"Eelmisel aastal panime asenduseks juurde sada tuhat tulbisibulat. Sel aastal peaks me oma pargis erinevates kohtades nägema umbes 150 tulbisorti. Pärast eelmise aasta kohutavat kevadet, mis oli nii niiske, läksid väga paljud tulbid nässu ja me otsustasime, et võtame kõik välja. Nüüd paistab, et kõik, mis tuleb, tuleb väga ilusasti. Me tegime ka kogu sellele tulbialale eeltööd, lisasime mulda, tuhka ja liiva, isegi bioaktiivseid häid seenbaktereid, mis aitaksid kaasa sellele, et tulp saaks olema eeskujulik," tõi Org välja.