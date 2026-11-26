Toidublogija Aston Randén valmistas "Terevisioonis" sotsiaalmeedias kiirelt populaarsust kogunud moodsa kapsahautise nimega räpane kapsas ja tõdes, et aasiapärased maitseained annavad roale mõnusa meki. Randéni sõnul on hautis imeline dieettoit, mis maitseb hästi ja on ülimalt madala kalorsusega.

"See on viraalne roog nimega Dirty cabbage ehk räpane kapsas, eesti keeles moodne kapsahautis, kus on kapsas, liha, peekon ja erinevad aasiapärased maitseained," ütles sisulooja Aston Randén. "Dirty cabbage ei ole üks kindel retsept, põhiasjad on liha ja kapsas, ülejäänud asjad validki ise. See toit näeb maitsev välja, on väga tervislik ja ülimalt madala kalorsusega".

Sisulooja sõnul lisab ta rooga ka sibulat, soja, ingveri, küüslauku, tšilliõli, seesamiõli ja kimchi't.

"Kui kimchi't ei ole, võid panna natuke äädikat, see on selleks, et saada haput juurde, kapsast tuleb meil magusus ja sojast soolasus,"" nentis toidublogija.

Randén praadis pannil esmalt peekoni. "Mulle meeldib see suitsune maitse. Pruunistama peab aga korralikult."

Seejärel võttis ta osa peekonit pannilt ja lisas hakkliha, ingveri, küüslaugu ja tükeldatud kapsa. Mõne aja pärast lisas pannile ka sojakastme, tšilliõli ja sibula. "Paneme kaane peale ja laseme sel kõigel haududa. Lõpus lisame seesamiõli ja kimchi, muidu kaob nende maitse ära," juhendas Randén. "Natuke peekonit jäi roa sisse ja natuke panen peekonit pärast roa peale."