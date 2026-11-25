Eestis kaob igal aastal sadu perekonnanimesid, sest nende kandjatel pole järglasi. Eesti Isikuloo Keskuse juhi Fred Pussi sõnul on mõjutanud nimede püsimist ka nende tähendus.

Eestis kaob igal aastal sadu perekonnanimesid, sest nende viimased kandjad surevad ja neil ei ole järglasi. Tänavu on sel põhjusel kadunud umbes 700 perekonnanime.

Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Puss selgitas "Ringvaates", et nimede kadumine on seotud ka sellega, kuidas perekonnanimed ajalooliselt on edasi kandunud: perekonnanimi pärandub enamasti meesliini pidi, kuid paljud meesliinid on aja jooksul välja surnud. Näiteks Põhja-Rootsis tehtud uuringu järgi ei ole pooltel 140 aastat tagasi sündinud meestel tänapäeval enam ühtegi järeltulijat, sest koos järglaste liinide kadumisega kaovad ka perekonnanimed.

Samas 13. sajandil elanud Tšingis-khaani otsesed meesliini järglased moodustavad tema endise impeeriumi territooriumil elavatest meestest märkimisväärse osa. "Kui tal oleks olnud perekonnanimi, siis järelikult oleks kõigil sama perekonnanimi," märkis Puss.

Eestis on kokku umbes 168 000 erinevat perekonnanime ja ühel nimel on keskmiselt üheksa kandjat. Puss tõi välja, et kõik tänavu kadunud perekonnanimed pole Eesti päritolu, vaid muu hulgas on ka Vene, Gruusia, Tatari ja juudi päritolu nimesid, mis võivad väljaspool Eestit siiski ka edasi elada. Näiteks on Eestist kadunud nimed Antoljevitšus ja Aristotjeleva.

Eesti nimesid on Pussi sõnutsi tänavu kadunud ligikaudu 70. Kõik nimed ei kao siiski täielikult, sest mõnikord jäävad alles nende kirjapildi teised variandid. Näiteks kadus ühe P-ga kirjutatud Kivisep, kuid kahe P-ga Kivisepp on endiselt kasutusel. Samuti on alles Eevarti nime ühe E-ga kirjapilt Evart. Vanematest nimedest kadusid aga täielikult näiteks Allpõder, Espal, Kokberg, Kõrges, Leinat ja Tallika. Uuematest kadusid näiteks Heinpuu, Kaniste, Puistre, Ridassaare, Tuurand, Uudismäe, Vabarand.

Puss on uurinud ka seda, kui kaua erinevad perekonnanimed suguvõsades püsivad. Selleks võrdles ta paarikümne perekonna ja suguvõsa ajalugu 200 aasta jooksul. Uuringusse valis ta nii positiivse tähendusega kui ka halvema kõlaga perekonnanimesid.

Pussi uurimusest selgus, et parema kõlaga perekonnanimed, näiteks Kuningas, Tarkus või Ilus, pandi sageli taluperemeestele, taluperenaistele ja nende lastele. Neid nimesaajaid oli algusest peale rohkem ning neil oli ka rohkem järglasi. Seetõttu püsisid sellised nimed kauem ja neid muudeti vähem.

Halvema kõlaga nimed, nagu näiteks Koer, Laisk ja Limukas, jõudsid Pussi sõnul sagedamini ühiskonna madalamatesse kihtidesse. Neid anti sulastele ja vabadikele, kelle hulgas oli sageli vaid üks konkreetse nime kandja.

Nüüd soovitakse Eestis muuta isikunimeseadust nii, et inimesed saaksid senisest vabamalt võtta endale haruldase või laialt levinud perekonnanimes. Praegu ei saa inimene üldjuhul võtta perekonnanime, millel on Eestis vähem kui 20 kandjat ja rohkem 500 kandjat. Eesti Isikuloo Keskus ei toeta seadusemuudatust. Pussi hinnangul on inimestel juba praegu piisavalt võimalusi endale sobiva perekonnanime leidmiseks.

"Inimestel võimalik võtta oma esivanemate nimesid, mida on päris palju igaühel, vähemalt sadakond, ja on võimalik mõelda uusi nimesid," märkis ta. "See on paratamatu, et osa nimesid kaovad, osa tekib juurde."