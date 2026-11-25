Tallinna Avatud kooli juht Sandra Järv rääkis "Terevisioonis", et kiusamise puhul pole kunagi lahendus kooli vahetamine, sest kiusamislugu tuleb erinevatel põhjustel lapsega kaasa ja kordub ka uues koolis. SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuhi Triinu Purru sõnul on oluline anda vaikivatele heakskiitjatele oskused, kuidas kiusamisolukorras õigesti käituda.

"Kui vaatame puhtstatistiliselt, on kiusaja rollis rohkem poisid ja pigem nooremas vanuses, 10–11-aastased, aga mis on kõikide kiusajate ühine joon, siis jõupositsioon. Kas siis laps on füüsiliselt tugevam, tal on rohkem inimesi ümber, kes talle alt üles vaatavad või ka majanduslik pool. Kui lapsel on majanduslikult paremal järjel kodu, võib ta tunda, et on teistest parem," ütles Kiusamisvaba Kooli SA tegevjuhi Triinu Purru.

Kiusamine kui nähtus on grupiprotsess. "Selleks et üldse kiusata, on vaja pealtvaatajaid. Sageli on kiusamine strateegia, et saada tähelepanu ja sotsiaalset staatust. Kui lapsel on tähelepanu ja kuuluvustunnet vajaka, siis kiusamine on sageli tõhus strateegia, et seda tähelepanu saada," tõi Purru välja.

"Kiusaja on samamoodi abivajav laps ja selle taga on mingi mure. Oskuste ja tähelepanu puudus või muude psühholoogiliste baasvajaduste katmata jätmine. Number üks asi on rääkida ja rääkida. Samuti empaatiavõime kasvatamine," nentis Tallinna Avatud kooli juht Sandra Järv.

Järve sõnul tekib tihti ohvril ja tema lähedastel küsimus, kaua võib rääkida, midagi sellest ju ei muutu. "Kiusaja jaoks tihti juba see, et ta peab istuma täiskasvanuga maha ja oma teo üles tunnistama, tegema kokkulepped, andma lubadused, teab, et teda jälgitakse hoolikamalt, on ühe noore inimese jaoks juba päris suur mõjutusmeede," nentis Järv. "See pole meeldiv ka teismelisele. Minu kogemus näitab, et alati jõuame ikkagi sihile, kui me usume sellesse, et see on võimalik."

Täiskasvanu ei jõua Purru sõnul täna enam kõikjale, kus kiusatakse, näiteks küberruumi.

Järv tõi välja, et küberruumis kiusamise puhul on oluline roll sellel, kas lapsel või noorel on olemas turvaline täiskasvanu, kellele minna oma murest rääkima. "Kiusamine tekib situatsioonis, kus kiusaja saab reaktsiooni, saab justkui kinnituse, et ma nüüd sain selle tähelepanu. Kui ümber on inimesed, kes ütlevad, et see oli nüüd nõme käitumine, siis kiusamine ei lähe edasi," tõdes Järv.

"Oluline roll on vaikivatel heakskiitjatel, kes näevad, aga ei tee midagi. See annab kiusajale sõnumi, et teda on märgatud ja tunnustatud ning protsess saab jätkuda," sõnas Purru.

Purru sõnul on kiusamise ennetamise üks oluline eesmärk anda vaikivatele heakskiitjatele oskused, kuidas õigesti sellise olukorraga toime tulla.

"Kui lapsevanemale öeldakse, et tema laps kiusab, on vanema reaktsioonid tavaliselt hästi tugevad. Pettumus, häbi, kaitsereaktsioon. Esimene soovitus vanemale selles olukorras on säilitada rahu ja olla kuulav lapsevanem. Üle- ega alareageerimine sinu last ei aita," tõi Purru välja.

Järve sõnul püütakse nende koolis enne vanemaga ühenduse võtmist rääkida kõikide osapooltega ja aru saada, milles asi on. "Enamik kiusamisjuhtumeid on õnneks väikesed ja pigem ühekordsed, saadame perele teavituse ja oleme perede jaoks olemas," nentis Järv. "Enamasti saame probleemi lahendatud koolisiseselt."

Kui kiusamine on korduv, kutsutakse pere kooli. "Eesmärk pole lapsevanemat häbistada ega süüdistada, me ei otsi süüdlasi, tegu on tehtud, küsimus on selles, kuidas lähme edasi, et tegu ei korduks," tõdes Järv.

Järve sõnul pole kiusamise puhul lahendus see, et kiusatav vahetab kooli. "Statistiliselt juhtub see, et kiusamislugu tuleb lapsega siiski kaasa mingitel erinevatel põhjustel ja kordub ka uues koolis ning nad vajavad ikkagi ka uues koolis tuge. Kui pere siiski otsustab kooli vahetada, tuleb see lugu uues koolis ära rääkida, sest laps tõenäoliselt ikkagi vajab seda abi kohe," sõnas Järv.

Purru sõnul on valmis saanud kiusaja lapsevanema veebikoolitus. "See on kõigile tasuta kättesaadav ja sinna saab minna ka abi otsima," tõdes Purru.