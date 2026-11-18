Uue James Bondi filmi režissöör Denis Villeneuve on Jupiteri peatoimetaja Richard-Erik Järvi sõnul lavastaja, kes suudab lisaks ilusale visuaalile ka karakteritesse süvitsi minna.

Esmaspäeval tegi filmistuudio Amazon MGM teatavaks, et uueks James Bondiks saab inglise näitleja Robert Pattinson. Jupiteri peatoimetaja Richard-Erik Järvi tunnistas "Ringvaates", et tema esmareaktsioon uudisele oli pettumus.

"Ta oli ringelnud küll ja tema nimi käis mu peast läbi, aga ma mõtlesin, et ta on lihtsalt kuulus nimi, mis visati sinna patta. See oli mu esmareaktsioon. Nüüd olen jõudnud seda analüüsida ning see pole nii mustvalge," lausus ta.

Järvi selgitas, et tema silmis on Bondi roll staarilooja roll, kuid Pattinson on juba globaalne superstaar.

"Kui vaatame teisi, kes seal kõrval olid – Callum Turner, Nicholas Hoult, Josh O'Connor –, siis need oleksid olnud minu jaoks loogilisem valik. Selles mõttes olen väga üllatunud, et mindi nii kuulsat teed pidi."

Ka filmisõbrad üle maailma võtsid uudise Pattinsonist erinevalt vastu. "Ei oleks Bondi casting'u uudis, kui ei oleks natukene vastuolu. Craigi puhul mäletame ka, et ta oli väga vihatud, kui ta alguses sinna valiti," märkis Järvi.

Samas märkis ta, et mõnes mõttes on Pattinson lausa turvaline valik, sest ta on enda väga laia ampluaad näitlejana juba tõestanud.

"Ta oskab lülituda külmaverelisest tapjast meeldivaks karismaatiliseks inimeseks. Sellist vahetust on James Bondi rollis väga vaja, sest ta on nii mitmetahuline. Kui me vaatame varasemast Brosnanit, siis seal ta oli rohkem lihvitud, šarmikas ja kuidagi hästi tahutud. Nüüd on James Bondi roll ajaga kaasas käinud. See on muutunud rohkem päriselulisemaks, tumedamaks, süngemaks," kirjeldas Järvi.

Uue Bondi filmi režissöör on kanadalane Denis Villeneuve. Järvi jaoks on režissööri valik isegi olulisem kui Bondi tegelaskuju valik. Villeneuve'i tööde hulka kuuluvad näiteks "Saabumine", "Vangistatud" ja "Düüni" triloogia. Järvi sõnutsi on on Villeneuve sündmusfilmide režissöör, kes suudab lisaks ilusale visuaalile ka karakteritesse süvitsi minna.

"Tema valik uue Bondi jaoks oli väga üllatav. Ühtepidi väga turvaline valik, aga ma jällegi arvan, et ta kombib piire. Ta võib selle frantsiisi viia kohtadesse, mida me ei ole varem näinud," lausus ta.