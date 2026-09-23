Päästjad on aidanud nii hüljatud tarantlit kui toonekurge, kelle pesa põles

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu rääkis "Ringvaates", et aidatud on nii hüljatud tarantleid ja püütoneid kui ka toonekurge, kelle pesa läks põlema. Palu sõnul tulevad päästjad alati appi ja vahel võtavad looma nii kauaks enda juurde, kuni talle kodu leitakse, nii nagu juhtus püütoniga.

"Üks tarantel oli oma väikses terraariumis ja keset tänavat hüljatud. Õnneks oli leidjal süda õiges kohas ja ta helistas häirekeskusesse. Lahendusi, mida leitud või hätta sattunud loomadega teha, on mitmeid, aga kõige lihtsam variant on pöörduda mõne loomade varjupaiga poole. Lilleküla päästjad püüdsid tarantli kinni ja viisid Paljassaares asuvasse loomade varjupaika," ütles Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu.

Paar päeva tagasi oli meedias tähelepanu all rebane, kes oli Viru Keskuse parklasse endale uru teinud. "Kusjuures see oli teine kord. Mõistlikum oli mitte hakata parkla seinu lammutama, vaid oodata, millal loom urust välja tuleb. Päästjad võtsid ta endaga kaasa ja viisid loodusesse," nentis Palu. "Kui ta peaks ka kolmandat korda tagasi tulema, siis peab ta lihtsalt kaugemale metsa viima."

Linn laieneb ja inimesed kolivad aina rohkem loomade territooriumile. "See on paratamatu, et loomad lõpuks linna kipuvad," lisas Palu.

Püütoneid on päästjad püüdmas käinud mitmeid kordi. "Viimati püüti püüton kinni Mustamäel, kus ta roomas ringi kortermaja ees haljasalal. Sellega on ka üks eriline lugu. Üks Lilleküla päästja ise ka ehitab terraariume ja kogub eksootilisi loomi. Õnneks Lilleküla komando mees ise päästis selle püütoni ja võttis looma ajutiselt enda juurde, kuni talle uus kodu leiti," meenutas Palu.

"Koduküülikud tahavad ju ka tagasi koju oma omaniku juurde," nentis Palu, kelle sõnul on päästjad ka küülikuid päästma pidanud.

Kui loom on hädas, saab helistada hädaabi numbrile 112 või riiklikule infotelefonile 1247. "Päästjad teenindavad kõik need kutsed nii või naa ära, sõidavad kohale, vaatavad olukorra üle, püüavad kinni, pakuvad vajadusel öömaja kuni uue kodu leidmiseni," pani Palu südamele.

Karu nii väga päästma ei pea, aga kui on noorisendid, saab need puuri püüda ja viia metsloomaühingusse. "Kui on suured loomad, näiteks põder või karu, kes on nii Nõmmel kui Astangul ringi jalutanud, siis tuleb helistada numbrile 112."

Päästjad on pidanud päästma ka kurgesid. "Pesast välja kukkunud kured on hooajaline tegevus. Kurepesa on ka põlema läinud, päästjad lülitasid elektri välja ja kurg saadi kätte," tõi Palu välja.

Palu sõnul võib päästjate poole pöörduda ka siis, kui kass on puu otsas. "See on sage väljakutse. Me päästame kõik ära. Kui kass tuleb ise puu otsast alla, on suurepärane, aga võime talle ka redeliga järgi minna," sõnas Palu.