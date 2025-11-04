X!

Loomaarst: merisea põhitoit peab olema hein, mitte porgand ja müsli

Ringvaade
Ringvaade

Loomaarst Mariin Pantelejevi sõnul peab merisea põhitoit peab olema hein või rohi, mitte porgand ega lemmikloomapoodides müüdav müsli, sest valed söötmistingimused põhjustavad sageli lemmikloomade ülekaalu.

Näriliste ja koduküülikute ülekaalulisust uurinud loomaarst Mariin Pantelejev rääkis "Ringvaates", et ligi veerand uurimuse käigus kliinikut külastanud küülikutest, rottidest ja merisigadest olid ülekaalulised.

"Ülekaalulisus soodustab kõikvõimalikke põletikulisi haigusi, aga oluline on ka see, et see on tihtipeale märk sellest, et midagi on seal pidamises ja söötmises valesti, mis võib muid haigusi kaasa tuua," avas ta.

Lemmikute ülekaalulise taga peidavad ennast tema sõnul valed pidamis- ja söötmistingimused. Näiteks ei tohiks veterinaari sõnul üle pingutada porgandite andmisega: merisigade puhul peaks piirduma paarisentimeetrise porgandijupiga maksimaalselt kahel korral nädalas. Samuti tuleks Pantelejevi sõnul vältida loomapoodides müüdavaid krõbinaid ja müslisid. "Põhitoit peaks olema hein ja rohi," rõhutas ta.

Samuti on loomaarsti sõnul oluline silmas pidada, et lemmikutel on piisavalt ruumi. "Need, mida lemmikloomapoodides müüakse, tihti ei ole piisavalt suured. See võiks neil ideaalis aedik olla."

Merisigade puhul toonitas Pantelejev, et nad on loomad, kes peavad mitmekesi elama. "Kui nad elavad mitmekesi, nad tegutsevad palju rohkem, suhtlevad, ajavad taga," tõi ta välja. "Nad on kindlasti karjaloomad. Merisiga ei tohiks kunagi üksi elada."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

