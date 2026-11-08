Marko Matvere: iga vanem soovib, et lapsel läheks paremini kui tal endal

Marko Matvere rääkis saates "Hommik Anuga", et tema pole oma küllaltki jäikasid vaateid oma lastele peale surunud, sest iga järglane on eraldiseisev isik, kes valib oma tee ise. Koit Toome sõnul läheb isa roll iga aastaga järjest muhedamaks ja mõnusamaks.

"Ega ma ise ei oska end isana iseloomustada, seda peavadki teised ütlema," nentis Marko Matvere.

"Mida aasta edasi, seda muhedam ja mõnusam isa elu on. Juba viimased kümme aastat naudin isa rolli täiega. Olen vahel mõelnud, kui nukker elu oleks ilma lasteta. Lähed õhtul koju ja kedagi ei ole," nentis Koit Toome, kelle vanem tütar lõpetab juba gümnaasiumi.

Matvere sõnul ei ole isaks olemises üldist retsepti. "Iga vanem ju soovib, et nende järglastel läheks elus mitte ainult hästi, vaid natuke paremini kui sinul. Millegipärast on see nii, aga iga järglane on eraldiseisev isik, kes valib oma tee ise. Kui laps on teismeline, siis ta vaikselt ja ähmaselt hakkab oma teed juba udus nägema," nentis Matvere.

"Ma olen lastele küll tutvustanud oma vaateid, mis on küllaltki jäigad, aga ma ei ole neid peale surunud," muheles Matvere, kelle lastest pole muusikuid saanud.

Kõik kolm lähevad kontserttuurile, kus laulavad legendaarse Frank Sinatra laule. "Tema fenomen oli see, nagu on öelnud mõned muusikakriitikud ja asjatundjad, et Sinatra on üks meie aja esimesi popmuusikuid. Kuigi enne teda oli ka Ameerikas ja Euroopas juba väga tuntud artiste, siis teda loetakse esimeseks selliseks popmuusikuks, kes tõi kokku metsiku massi teismelisi tüdrukuid," sõnas Matvere.

"Love", Marko Matvere, Kalle Sepp, Koit Toome ja Tallinna politseiorkestri bigbänd Siim Aimla juhtimisel: