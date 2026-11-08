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ETV2 teemaõhtu on pühendatud Aleksander Eelmaa 80. sünniaastapäevale

Tele
"Mefisto" Autor/allikas: Gabriela Urm
Tele

Seekordne ETV2 teemaõhtu on pühendatud näitleja Aleksander Eelmaale, kelle sünnist möödus 6. novembril 80 aastat.

Kell 19.55 Sass, kes kõnnib omapead. Näitleja Aleksander Eelmaa (2006)

1976. aasta alul sattus Aleksander Eelmaa Noorsooteatri lavale, mängides seal koos Sulev Luigega Lembit Petersoni legendaarses lavastuses "Godot'd oodates". Täpselt 30 aastat hiljem kohtus Sass teatrilaval Sulev Luige poja Markusega lavastuses "Kits viiuli ja õngega". Saates rändab kuuekümneseks saanud ja turvalise Draamateatri vabakutselise leiva vastu vahetanud Aleksander Eelmaa minevikus ja olevikus, uskudes, et 60-aastaselt pole veel sugugi hilja valida vabadus ning uuesti alustada. "Mis on lapsepõlvest jäänud, seda nagunii tagasi ei saa," arvab Sass. "Ta ei ole säilitatav. Ta on mööduv, aga see, mida ta emotsionaalselt on andnud, väljendub hiljem kõigis minu tegemistes. Me ikkagi oleme, nagu öeldakse, lapsepõlvest pärit. Või nagu Peeter Mudist ütleb: me oleme küllaltki varakult valmis ja pärast ainult kulume. Ja see on hea, see on mõnus." Autor ja režissöör Gerda Kordemets.

Kell 20:45 Lõunavaheaeg (1984)

Toomas Kalli komöödia kahes vaatuses esitab Vanalinnastuudio. Lavastaja Roman Baskin, kunstnik Tõnu Virve. Mängivad Aleksander Eelmaa, Merle Talvik, Viire Valdma. Režissöör Roman Baskin.

Kell 22:25 Vanameeste paradiis (2005)

Lühimängufilm kahest vanast linnaametnikust, kes saadetakse keskkonnaametist sundpensionile. Mehed otsustavad hakata omal käel kalavetel röövpüüdjate vastu võitlema, kuid kalurid ja ümbritsev loodus peidab endas rohkem salapära, kui mehed esialgu näha oskavad. Sõit kalurikülla muudab meeste elu igaveseks. Osades Tõnu Aav, Aleksander Eelmaa, Tõnu Oja jt. Režissöör Ove Musting. Tootja Downtown Pictures.

Toimetaja: Annika Remmel

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