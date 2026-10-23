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Koit Toome: Eesti Laulu finaali juhtimine on katsumus kogenud artistilegi

Raadio 2
Foto: Ken Mürk/ERR
Raadio 2

Koit Toome rääkis saates "R2 Hommik!", et Eesti Laulu juhtimine viib ta oma turvatsoonist välja, sest otse-eetri kogemust nii suure auditooriumi ees tal saatejuhina ei ole. Toome sõnul on üks asi teha laval seda, mida lapsest saadik oled õppinud, hoopis teine aga olla saatejuht ja teha asju, mida kunagi varem pole teinud.

"See on uus ja põnev väljakutse, oma turvatsoonist viib see kindlasti välja, otse-eetri kogemust minul nii suure auditooriumi ees ei ole, just saatejuhtimise poole pealt, laulmine ja pilli mängimine on midagi muud. Õnneks Ines on väga vilunud ja suurte kogemustega, saame vast hakkama," muheles Eesti Laulu finaalsaate üks saatejuht Koit Toome.

Töö spetsiifika on muusikul ja saatejuhil Toome sõnul ikka täiesti teine. "Üks asi on teha oma asja, mida sa oled lapsest saadik õppinud, saatejuhtidelt nõutakse ilmselt sellised asju, millega ma pole harjunud, sest lihtsalt pole seda teinud. Milline see dünaamika saab olema, mingid tekstid on kindlad ja midagi tuleb improviseerida," nentis Toome. "Eks ma vaatan eelmise aasta Eesti Laulu finaali ka veel korra üle, viskan pilgu peale."

Toome sõnul on tema jaoks kõige paremad muusikutest saatejuhid Karl-Erik Taukar ja Ines.

"Sellest oli küll juttu, et võib-olla ma võiksin Inesega mingi loo koos laval teha, mingi vahenumbri, aga meil on nüüd kolm kuud aega seda nuputada. Ines on ainuke Eesti naislaulja, kellega ma pole mitte kunagi duetti laulnud. Me pole Inesega kunagi ühelgi tuuril ka koos käinud. Meil on küll aastaid juttu olnud, et kirjutaks mingi loo koos ja ma olen teda paar korda kutsunud jõulutuurile, aga erinevatel põhjustel pole me seda seni saanud teha," nentis Toome.

Artisti ootab ees tihe pühadehooaeg, sest detsembris stardib ta koos Karl-Erik Taukariga 12 kontserdist koosnevale üle-eestilisele jõulutuurile.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Bert Järvet & Jüri Muttika

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