X!

Reglement 2027
Ajakava 2027
IN ENGLISH

Eesti Laul 2027 finaali juhivad Eda-Ines Etti ja Koit Toome

Eesti Laul
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti Laul

30. jaanuaril toimuvat Eesti Laul 2027 finaalkontserti juhivad suurte lavakogemustega Eda-Ines Etti ja Koit Toome. Kuigi mõlemad on aastaid muusikutena tegutsenud, siis ühiseid projekte on neil seni olnud vähe.

Kahe peale kolm korda Eurovisioonil esinenud Eda-Ines Etti ja Koit Toome on Eesti muusikaelus tooni andnud aastaid. Lava on nad sellele vaatamata jaganud harva, sest senise karjääri jooksul ei ole neil olnud ühiseid tuure ega duette. Küll on nad kohtunikena koos olnud superstaarisaates ja 2007. aastal püüdsid mõlemad kohta Eurovisioonile.

Eda-Ines Etti on Eurolaulu ja Eesti Laulu juhtinud varem neljal korral, viimati 2025. aastal koos Koreaga. Koit Toome jaoks on see roll täiesti uus, kuigi konkursi endaga on tal kogemused suuremad kui enamusel Eesti artistidel. Mitme eduka aasta kõrval on ta ka napilt finaalist välja jäänud, osalenud autori, klaverisaatja ja taustalauljana, astunud üles vaheklippides ja aidanud lavale klaverit transportida. "Saate juhtimine ongi ainus asi, mida ma Eesti Laulu juures teinud ei ole," naerab ta ise.

Eesti Laulu finaal toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Veel enne seda astuvad Koit Toome ja Eda-Ines Etti vaatajate ette "Start" saates novembri lõpus.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

Kuula võistluslugusid

LEIA MEID FACEBOOKIST

KONTAKTID

eestilaul [ät] err.ee
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo