Eesti Laul 2027 finaali juhivad Eda-Ines Etti ja Koit Toome

Kahe peale kolm korda Eurovisioonil esinenud Eda-Ines Etti ja Koit Toome on Eesti muusikaelus tooni andnud aastaid. Lava on nad sellele vaatamata jaganud harva, sest senise karjääri jooksul ei ole neil olnud ühiseid tuure ega duette. Küll on nad kohtunikena koos olnud superstaarisaates ja 2007. aastal püüdsid mõlemad kohta Eurovisioonile.

Eda-Ines Etti on Eurolaulu ja Eesti Laulu juhtinud varem neljal korral, viimati 2025. aastal koos Koreaga. Koit Toome jaoks on see roll täiesti uus, kuigi konkursi endaga on tal kogemused suuremad kui enamusel Eesti artistidel. Mitme eduka aasta kõrval on ta ka napilt finaalist välja jäänud, osalenud autori, klaverisaatja ja taustalauljana, astunud üles vaheklippides ja aidanud lavale klaverit transportida. "Saate juhtimine ongi ainus asi, mida ma Eesti Laulu juures teinud ei ole," naerab ta ise.

Eesti Laulu finaal toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Veel enne seda astuvad Koit Toome ja Eda-Ines Etti vaatajate ette "Start" saates novembri lõpus.