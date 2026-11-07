Säm: merevees põleval klaveril mängimine oli minu jaoks väga tähenduslik

Muusik Säm rääkis "Ringvaates", et see oli tema idee teha oma uue albumi jaoks 12 videot, mida on võimalik nüüd vaadata nagu täispikka filmi. Sämi sõnul kulus albumi peale kuuekohaline summa, aga talle meeldib kunsti teha ja vees põleval klaveril mängimine oli tema jaoks väga tähenduslik.

Muusik Sämil ilmus kolmas täispikk album "Paar pilve taevas", mille jaoks tehti 30 päevaga 12 muusikavideot.

"Mul on väga hea meeskond, üksinda seda ei tee," ütles Säm.

Lohusalus toimusid laulu "Kummitus" võtted. "Ma olen ärganud üksikul saarel ja hakkan nägema igasuguseid erinevaid tegelasi. Mind äratab Batman, näen jänest, mõmmit ja tantsivaid teletupse. Siis tuleb prohvet jeesus ja siis on veel igasuguseid tegelasi. Mets on täis sürreaalseid ja absurdseid asju, mida ma ei oskagi seletada," kirjeldas Säm video sündi.

Kõikide videote ideid põrgatas muusik vendade Raul ja Romet Eskoga.

"Me teeme kõike, mis vaja, me võime üksteise ülesandeid jooksvalt üle ka võtta. Kaksikud lihtsalt oskavad üksteise mõtteid lugeda," ütles operaator Raul Esko. "Me oleme Sämiga enne ka mitu videot teinud ja ikka on hea tuju, see pole nagu töö, vaid saame ühe hea sõbraga kokku ja teeme midagi."

"Tunne on võimas. Ma olen sellega terve aasta otsa järjest tegelenud ja ikka ei ole veel neist lauludest tüdinenud, mis on väga hea märk. Panustan sellesse tohutult palju nii aega kui ka ressurssi, et näidata, mida see album minu jaoks tähendab," sõnas Säm.

Ilm ei soosinud videote tegemist. "Ma olen juba meres käinud ja hulpinud seal kaks tundi," sõnas Säm.

Säm vedas klaveri merre ja pani seal põlema. "Selle idee peale tulin mina, sest artist mõtleb alati kõige hullemad ideed välja, paneb täiesti võimatud eesmärgid ja siis produtsendid peavad vastutama. Õnneks ma ka aitan võimalikult palju," tõi muusik välja.

Sämi sõnul oli põleva klaveri taga mängimine tema jaoks väga tähenduslik.

"Ma arvan, et terve albumi peale läheb investeeringu näol kuuekohaline summa. See on väga jõhker investeering ja kas see tasub ennast ära, ma ei tea, aga mulle meeldib kunsti teha, ma armastan seda, mis ma teen ja on äge, et on võimalik tervet albumit vaadata nagu täispikka filmi. Sellist asja Eestis pole kindlasti varem tehtud," tõdes Säm.