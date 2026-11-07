Galerii: isadepäevasaade viib presidendiga rallirajale ja jalgpalli mängima

Mulgimaa väikestes külades käib vilgas elu, ühistes ettevõtmistes löövad seal kaasa erinevad põlvkonnad ja traditsioone antakse edasi isadelt lastele. Pühapäeval vaatajateni jõudvas isadepäevasaates saab sellest kõigest osa ka president Ülle Madise.

Külastades Raasilla, Holstre ja Mustla külasid jõuab Madise rallirajale, jalgpalliväljakule, bändiproovi, metsa matkama ja ajaloolisele mõõgavõitlusele. Kõikides nendes kohtades lööb president ka ise aktiivselt kaasa, istudes ralliautosse või mängides isade ja poistega väljakul jalgpalli.

Isadepäevasaatega pöördub president kõikide Eesti isade poole. Tervitus jõuab eesti viipekeele tõlkega pühapäeval ETV2 ekraanile ja vaatajateni toob selle ka ETV+.

"Isadepäev Vabariigi Presidendiga Mulgimaal" on ETV ekraanil pühapäeval kell 20.30.