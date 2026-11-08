Kaitseliitu astunud Mait Malmsten: tundsin, et saan kuidagi kasulik olla

Sel sügisel kaitseliitu astunud Mait Malmsten rääkis saates "Hommik Anuga", et tihti sellest omavahel ei räägita, aga paljud tema teatrikolleegid on juba kaitseliitlased. Muusik Valter Soosalu sõnul annad sa kaitseliitu astumisega justkui oma hääle selle eest, et see maa ja need inimesed on sulle väärtuslikud.

Näitleja Tõnn Lamp on kaitseliitlane 2022. aastast alates, Valter Soosalu 2026. aasta algusest ja Mait Malmsten 2026. aasta sügisest.

"Minu jaoks oli kaitseliitu astumise põhjuseks täiemahulise sõja algus Ukrainas. Nagu ütles prints Hamlet, siis valmisolek on kõik," sõnas Lamp, kes astus kaitseliitu koos kaasa Johannaga.

Soosalu jaoks oli samuti äratavaks sündmuseks 2022. aasta, aga enda sõnul võttis tal kauem aega, et jalad kõhu alt välja võtta. "See, et Eesti mehed ja naised otsustasid kunagi Eestit kaitsta ja selle maa eest seista, siis minu meelest see võlg on meil kõigil," tõi Soosalu välja.

Paljud eestlased on ostnud endale kodud väljaspool Eestit, et oleks koht, kuhu pageda. "Ma näen seda nii, et sellega koos me juba ise anname oma maa tasuta ära. Sellega anname hinnangu selle maa väärtusele, kui me ise siin jalga maha ei pane. See on nagu valimas käimine. Sa annad oma hääle selle eest, et see maa ja need inimesed on sulle väärtuslikud."

"Ma olen ka hiline ärkaja, aga mingil hetkel tundus tõesti nii, et mine tea, kuidas need olud pöörduvad, äkki saab kuidagi kasulik olla," nentis Malmsten, kes kuulub Tallinna akadeemilise malevkonna liikmete hulka.

Sõdurioskuste baaskursus on Soosalu sõnul kõigile tehtav. "Seal ikkagi halastatakse inimesele. Ukse taha ei jää selle tõttu keegi, aga füüsilist vormi ikkagi mõõdetakse. Kui seda vormi kohe ei ole, siis kursuse vältel see vorm märgatavalt paraneb. Ma olin harjunud olema võimekam, aga reaalsus näitas midagi muud. Ma olin väga tänulik selle eest. NATO testi ma põrusin ühe kõhulihasega. Oleks ma teadnud, et see üks tuleb ka ära teha, siis ma poleks põrunud. Järgmisel nädalal tegin siis hooga üle," muheles Soosalu.

"Sellest pole teatris väga palju juttu, aga ootamatult selgub, et see ja teine ja kolmas on juba malevkonna ridades," tõdes Malmsten.

"See on elukestev õpe, mida sa kaitseliidust saad. Me oleme kõik väljas ühise asja eest. Ma ei teadnud sellest midagi ja see tekitas alguses päris palju stressi," nentis Lamp. "Sa õpid väärtustama asju, mida sa tavaelus pead iseenesestmõistetavaks, et see käibki tavaelu juurde."