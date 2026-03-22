Ingrid Sembach-Hõbemägi: eestlased on aiandususku rahvas

Foto: Ken Mürk/ERR
Aednik Ingrid Sembach-Hõbemägi rääkis saates "Hommik Anuga", et maailmas on kasvav trend rõdu- ja katuseaiandus ning tõdes, et eestlased on aiandususku rahvas. Tema sõnul on kõige olulisem jälgida, et me oma maad ära ei kurnaks, sest muld on meile eluks hädavajalik.

"Külvikalendrit mina ei jälgi, see on minu meelest täielik jama. Vanad eestlased vaatasid ikka ilma järgi, " ütles aednik ja maastikuarhitekt Ingrid Sembach-Hõbemägi.

Väga edukalt saab viljeleda rõduaiandust, kui suurt maalappi pole käepärast. "Rõduaiandus, katuseaiandus, kogukonnaaiandus, linnaaiandus on maailmas praegu üks kasvavamaid trende," tõdes Sembach-Hõbemägi. "Eestlased on aiandususku inimesed."

"Meil on juba selline kogukond, kes vaimustub uutest taimehaigustest, selline edasijõudnute tase. Pigem jõukam inimene täna enam aiandusega ei tegele, sest kõike saab ju osta, aga me jääme liiga palju poodidele lootma," lisas ta.

Kõige olulisem on muld, et me oma maad ära ei kurna. "Kompostimine on see, mis hoiab mulla tervena. Muld ei ole see, mida sa ostad pakist ja tood endale koju."

Aianduses ei saa Sembach-Hõbemägi sõnul kunagi mitte millegi peale kindel olla. "Aga see ongi elu," lisas aednik.

Aknalauaaiandust soovitas aednik küll kõigile. "See on väga lihtne ja õnnestub igaühel. Ei pea tegema suuri investeeringuid, kasutada saab viinamarja-, tomati- ja maasikakarpe. Peotäis mulda, sest sa ju ei kasvata neid taimi suureks. Seemneid saab osta alates 29 sendist pakk. Nädalaga tulevad need üles ja saad panna neid toidu peale või smuuti sisse," selgitas Sembach-Hõbemägi. "Siis teed uue külvi ja võtad nädala aja pärast jälle."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

