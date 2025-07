Aednik: õpetan inimesi rohepimedusest välja tulema

Marit Mäesaar rääkis Vikerraadios, et talle meeldivad tüütud taimed ja linnaaednikuna on tal võimalus anda neile linnaruumis mingi tähendus. Mäesaare sõnul tahab ta olla sädeinimene, kes õpetab inimesi rohepimedusest välja tulema ja muudab umbrohutaimed jälle seksikaks.

"Õpetan inimesi rohepimedusest välja tulema. Taimed pakuvad lisaks meie elukeskkonnale süüa, emotsiooni ja ilu. See on nii kurb, et meil on head ja halvad taimed. See on inimese teema, kes tahab kõike klassifitseerida," ütles aednik ja koolitaja Marit Mäesaar, kellele on taimed meeldinud juba lapsepõlvest peale.

Tegelikult on ka nendest nii-öelda halbadest umbrohtudest väga palju kasu. "Tõlkjas ehk rahvakeeli rakvere raibe on söögitaim. Tema noortest lehtedest võib teha salatit ja snäkke, panna smuuti sisse. Taime ilusad kollased õied on söödavad, paar õiekest võib panna võileiva peale. Samuti rohelised seemnekuprad on söödavad. Need on ka väga arhitektuursed taimed."

Harilik tõlkjas. Autor/allikas: ERR

Mäesaare sõnul on rohepimedust ikkagi palju. "Ma ise elan sellises maailmas, kus igal taimel on nimi ja oma teadmine maailmast, mida mina oskan kasutada. Kui on soovi, on võimalik sellest rohepimedusest välja tulla."

Tohutult tänuväärne on aga see, et nüüd jäetakse neid umbrohututte linnaruumi alles, mis näevad keskmisele inimesele esteetiliselt inetud välja. "See on kõige parem turundus taimedele ja taimede tundmisele, sest tekitab kõneainet ja teadjamad inimesed saavad siis rääkida, miks me jätame selle alles, miks see tüütu umbrohi linnas on tohutult hea," selgitas Mäesaar.

"Naat ja kõrvenõges viitavad sellele, et on väga hea ja viljakas muld. Näiteks kassitapp kasvab väga kesistes tingimustes, aga pakub tohutult võimast rohelust. Kassitapp on minu südametaim, meil on armastav-vihkav suhe, aga ta on tulnud mu ellu mingi põhjusega," muheles aednik.

Nõges Autor/allikas: Arno Õunväärt/minupilt.err.ee

"Mulle meeldivad tüütud taimed ja mulle meeldib anda neile mingi tähendus siin elus," sõnas Mäesaar.

Aedniku sõnul on teadlikkuse tõstmine väga oluline, et sa söödki seda, mida tunned. "Kui kahtled, siis küsi kellegi käest. Õpime kõigepealt taimi nägema ja siis maitsma."

Mäesaar õpetab ka, kuidas linnas endale toidutaimi kasvatada. "Soovitan kasvama panna kas redist või rukolat, sest sealt saad lehed, aga suve keskel hakkab taim üsna kiiresti õitsema ja siis saab õisi süüa. Need on imemaitsvad ja õrnad, muudavad toidu niivõrd ilusaks. Redise seemnekupardest saab teha mõnusat snäkki või ampsu," juhendas ta. "Ma loodan, et olen see sädeinimene, kes teeb taimed jälle seksikaks."

Mäesaar teeb tasuta taimerännakuid "Umbrohi on ka taim" Tallinna kesk- ja vanalinnas.

"Tallinn toetab taimede tundmist, tuleb õppida taimi paremini tundma ja hindama," tõdes ta.