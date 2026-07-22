Aednik: taime hea tervis ekstreemsete ilmaolude ajal sõltub ennetusest

Pisirohe perenaine Marit Mäesaar rääkis "Huvitajas", et kõige tähtsam on ennetus, sest kui taime immuunsus on tugev, saab ta ka lühiajaliste ekstreemsete ilmaoludega hakkama. Mäesaare sõnul annavad sombused ilmad aednikule ka võimaluse oma kirest puhata ja hoog maha võtta.

"Ma olen peast aednik ja see on paratamatus, et aiatööd ei lõpe mitte kunagi. Kui sa oled taimeinimene, siis taimed on sul igal pool, toas, õues, mõttes, unistustes," muheles Pisirohe perenaine Marit Mäesaar.

Paratamatult väsib inimene ka oma kirest ja Mäesaare sõnul on just sombune ilm hea võimalus natuke oma kirest puhata ja hoog maha võtta. "Kui sa ise ära väsid, ei jaksa sa ka oma aia eest hoolt kanda."

Taimedele ei mõju ekstreemsused hästi. "See mõjutab taimede immuunsust ja vastupanuvõimet, kui temperatuurid väga palju kõiguvad. Immuunsus läheb alla ja aednik peab erinevaid abivahendeid kasutusele võtma, keda on vaja toestada, kellele on vaja kate peale panna, tohutute vihmahoogude puhul on mõistlik kasutada katteloore," tõi aednik välja.

"Minu aias ongi lollikindlamad ja vastupidavamad taimed. Olen julmalt loobunud taimedest, kes ei saa hakkama. Kui ma näen, et taim on sent surmale võlgu, kuigi annan endast kõik, pole ta kahjuks mu aeda oodatud. Kahjuks niiskus soodustab seenhaigusi. Just sel eesmärgil peab ka kasvuhoonet tuulutama. Kui mingi pahalane kasvuhoonesse sisse on saanud, on temast väga keeruline lahti saada."

Mäesaare sõnul on kõige efektiivsem ennetus. "Sa toimetad nii, et neid pahalasi üldse ei tulekski. Oled teinud juba talvel või varakevadel kahjuritõrje, valinud sinna mulla, mis sobib sinu taimedele, vaatad, et väetamine on korras. Mõtled tõsiselt sellele, kas sa suvel jõuad kasta või mitte. Kui taime immuunsus on tugev, siis ka sel ajal, kui vahepeal on kuumalaine ja siis jälle jahe, saab taim lühiajaliste ekstreemsustega hakkama," selgitas Mäesaar.

"Komposteerimise puhul on väga oluline, et rohelise ja pruuni tasakaal oleks paigas ja et oleks niiskust ja õhku. Poe kompostid kuivavad hästi kiiresti läbi," nentis aednik.