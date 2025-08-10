Kõplahõimlased: iseendale toidu kasvatamine on tänapäeval hädavajalik

Kõplahõimlased ehk Said Urtabajev ja Marju Reitsak rääkisid Vikerraadios, et tahavad oma Tarvastu külje all asuvast talust kujundada omamoodi näidismajapidamise. Nende eesmärk on põllumajanduse ja väiketalude propageerimine, sest seda ei taha mitte keegi teha ja keegi ka ei toeta, aga iseendale toidu kasvatamine on tänapäeval aina olulisem.

"Meie ostsime talu mullaproovi järgi ja otsisime kohta, kus oleks üle viie hektari maad ja kus muld oleks viljakas," muheles kõplahõimlane Marju Reitsak. Talu asub Tallinnast 200 kilomeetri kaugusel Võrtsjärve ääres, Reitsak ise elab koos oma abikaasa Said Urtabajeviga Tallinnas.

Reitsaku sõnul oli neil kenasti maha külvatud peeti, kaalikat, porgandit ja pastinaaki, naabrite lihaveised aga pääsesid lahti ja tallasid üle põllu. "Lihaveis on korralik loom, tema astub ikka alati ainult mööda külvi rida ja jumala eest mitte peenra vahele, siis ei jäänudki midagi sealt järele," tõdes Reitsak.

Reitsak on aedniku haridusega, aga Urtabajev tegeleb põllumajandusega enda sõnul seetõttu, et abielus olevad inimesed lähevad ikka üksteisega ühte nägu.

"Meie eesmärk on põllumajanduse ja väiketalude propageerimine, sest see on asi, mida mitte keegi teha ei taha ja mitte keegi ei toeta, aga see on tänapäeval äärmiselt oluline. Me oleme nõus kõigile, kes soovivad, oma kogemusi jagama ja nõu andma," sõnas Reitsak.

Paistab tõesti nii, et kui hakkama tahad saada, peadki ise hakkama saama, tõdes Urtabajev. "Kogu toidujulgeoleku teema on ikkagi häiriv," lisas Urtabajev. "Üks hüüdlause, mida me pidevalt kasutame, on see, et aga mis siis saab, kui Poola meile enam sööki ei müü."

Teravilja ja piima on meil tohututes kogustes, aga ainult sellest Reitsaku sõnul vist ära ei ela. "Meie plaanid selle taluga on väga suured. Tahame luua mitmekesise köögivilja-, puuvilja ja marjakasvatustalu, kasutades väga mitmekesiseid tehnoloogiaid. Katsetada ja vaadata, mis ja kuidas on parim, et ise endale toitu kasvatada."

Reitsak meenutas, et nende talu tualetis elas punarinna linnupere. "Seitse poega kasvatas punarind seal üles, meie niikaua käisime Mustla COOP poes tualetis."

Urtabajev tegi aga punarindade pesitsemisest loodusfilmi.

Kõplahõimlaste sõnul on nende talust tulemas paar tonni kartulit ja 900 kilo peeti. "Piisab kõigile, kes soovivad," muheles Reitsik.