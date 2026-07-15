Silver Laas: me pole kunagi Trafficuga kõik koos stuudios jämminud

Suvel on ansambliliikmed võimalikult palju suvilates, aga tuleb ka esinemas käia. "Suhteliselt loll oleks bändina juulis mitte esineda. Kasvõi finantsiliselt oleks see väga loll otsus," rääkis Laas.

Kuigi paljud kontserdid on pikemalt ette teada, siis tuleb ette ka kiirreageerimist. "Oleme siin-seal laiali ja seal vanuses ka juba vaikselt, et võiks mitte niisama Grindil olla, vaid kuskil šašlõkikest sussutada sääskedega. Enamusi kontserte saab planeerida, aga vahel tuleb ka vurinal mööda Eestit kokku tulla ja kohale tulla. Olen läinud suvilasse ja võtnud igaks juhuks kaasa musta t-särgi ja mustad püksid. Meil on selline minimalistlik šõu," selgitas Laas.

"Ja kui pead ei jõua pesta, siis paned mütsi pähe ja lähed," lisas Laas. Bändi tehniline varustus on kõik laos ja samuti valmis väljasaatmiseks. Proove teeb Traffic tänapäeval harva: vastavalt vajadusele, aga mitte regulaarselt.

"Vaja on siis, kui tuleb uus lugu. Siis on vaja hakata seda sisse mängima. Või on mingid muud projektid. Iganädalast me proovi ei tee. Oleme iga nädal laval nii palju, et pole vist point'i teha," märkis ta.

Traffic tuligi äsja välja uue looga, mis kannab nime "Husqvarna". "Tegemist ei ole reklaamkampaaniaga ja meid ei seo Husqvarna brändiga mitte midagi. Husqvarna on tegelikult ju hoopis linn Rootsis. Vana, tore ja vahva linn."

"See on mingil määral ka sõnamäng. Kogu see lugu sündis umbes kahe tunniga. Hakkasime Stigiga koos tegema stuudiosessiooni, plaanis oli hoopis üks teine demo sisse ära teha, aga siis Stig oli terve päev teinud aiatööd. Ja isegi mitte Husqvarna asjadega. Siis ta tuhises stuudiosse sisse ja ütles, et tal tuli selline asi pähe: "Husqvarna, Husqvarna, lõikan maha kõik su sõrmed ja ka varbad"."

Trafficu liige ja uue loo kaasautor Stig Rästa tõdes Mihkel Raua juhitud muusikadokumentaalis, et bändina koos kirjutamine on väsitav. Kõik koos stuudios ei pusi ka Traffic. "Algusest peale ei ole vist sellist asja olnud. On nii, et keegi ise pusib midagi ja annab teisele üle. On ka neid laagreid olnud, kus erinevates tubades mõtleme Trafficule lugusid. Ma ei tea, miks me koos pole jämminud," selgitas Laas.

Laas ise tunneb ennast kõige kodusemalt klaveri peal. "Olen seda kõige rohkem elu jooksul harjutanud ja õppinud," märkis Laas.