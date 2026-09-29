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Jaagup Kreem: minu südame panevad alati heldima lapsed ja kassid

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Hüljatud kasside kampaania, kus osalesid tuntud muusikud, oli varjupaiga läbi aegade kõige edukam kampaania, mis aitas kodu leida 140 kassil. Kampaanias osalenud Jaagup Kreem rääkis "Ringvaates", et tema südame panevad alati heldima lapsed ja kassid.

"Tulemuste poolest oli see läbi aegade meie kõige edukam kampaania," ütles Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa. "Kutsusime kampa viis ägedat Eesti meesartisti, kes oleksid nende loomade eestkõnelejad. Kõik muusikud, kellega me ühendust võtsime, olid kohe nõus."

Kampaanias astusid üles Jaagup Kreem, Robert Linna, Ollie, Joosep Järvesaar ja Indrek Raadik.

"Kui on tegemist laste või loomadega, siis ma alati üritan oma panuse anda," tõdes Jaagup Kreem.

Ollie käis mõni aeg tagasi kasside varjupaigas ka kitarri mängimas. "Kassidele väga ei meeldinud. Nad pigem ehmusid selle peale. Üks kass läks mu kidrakohvrisse ja magas seal natuke, siis ma lihtsalt mängisin nendega," nentis Ollie.

Kasside pildistamine ja filmimine toimus varjupaiga ruumides. "Et kassid ei peaks oma turvalisest keskkonnast lahkuma," sõnas Mõisamaa.

"Pärast seda, kui ma postituse tegin, võeti üks kass varjupaigast kohe ära, sama kass, kellest ma video tegin ja kes mu õla peal istus," on Ollie tänulik.

"Kampaania tekitas sellise olukorra, et vahepeal oli meie kassituba täitsa tühi, aga kahjuks ei saa seda öelda ülejäänud Eesti kohta," tõdes Mõisamaa. "Suvel võetakse suvilatesse kassid ja sügisel jäetakse need kassid sinna maha, kui linna tagasi minnakse. Kassid peavad seal ise hakkama saama ja sageli nad paljunevad. Meie peame siis nende tagajärgedega tegelema."

Robert Linna käis pildistamas koos oma lastega. "Ma olin kampaanias osalemisega kohe nõus. Ma arvasin ka, et ma ei ole kassiinimene, kuni me võtsime kassi. Kass toob meis välja hella poole," muheles Linna.

Statistikast selgub, et suur enamus loomavõtjatest ja püsiannetajatest on naised. Kampaaniakuul aga suurenes meeste osakaal 30 protsendini. Kuu ajaga sai koju rekordiliselt 140 looma, mis teeb pea kaks korda rohkem kui tavaliselt.

"Inimesed, kes need kassid endale võtsid, teadke, et ta on nüüd teie pereliige. Hoolitsege tema eest samamoodi, nagu tema hoolitseb teie eest," nentis Kreem.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Christel Karits

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