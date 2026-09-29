Dulwichi galerii juht: Konrad Mäe näitus ületas meie kõrgeid ootusi

Kuigi 200-aastase Dulwichi seintel ripuvad nii Rembrandt kui Rubens, pühendub galerii vanameistrite kõrval ka Inglismaal veel tundmatute kunstnike tutvustamisele. Nende sekka jõudis ka Konrad Mägi. Dulwichi galerii juht Jennifer Scott sõnas "Ringvaates", et Mäe näitus oli väga menukas. Märtsi lõpust juuli keskpaigani avatud väljapanekut külastas rohkem kui 37 000 inimest.

"Me teadsime, et Konrad Mäe kunst läheks Londonis hästi peale, aga see ületas isegi meie kõrgeid ootusi. See oli väga armastatud näitus. Peaaegu sada protsenti tagasisidest oli, et see näitus meeldis külastajatele. Ainus kriitika oli, et nad tahaksid rohkem Mäe töid näha," lausus ta.

Nüüd käisid Dulwichi galerii patroonid Eestis, et eesti kunstiga veel lähemalt tutvust teha. Galerii sõprade klubisse kuuluvad nii äriinimesed, pensionärid kui ka kollektsionäärid, kes panustavad muuseumi töösse igal aastal umbes 10 000 naela.

Eestis võtsid patroonid ette nii külaskäigu Saaremaale, Kumusse kui ka Tartusse. Patroon Janet Vitmayer, kes on ühtlasi Briti muuseumi direktor, rääkis, et eriti meeldisid talle Kumus väljas olevad portreed ja moodne kunst.

"Minu arust oli lisaks kunstile huvitav ka selle eksponeerimine. Muuseumi seisukohast see meeldis mulle, külaskäik oli tore," sõnas ta.

Scott lisas, et Kumu jäi külalistele meelde oma vastuvõtu, arhitektuuri ja kunstikoguga.

"Me nägime nii Konrad Mägi töid kui ka kõiki teisi hiilgavaid maale ja skulptuure. Need on erakordselt hästi välja pandud. Kumus toimuv on ka globaalselt oluline. See saal, kus on ühe kunstniku tööde asemel palju büste väljas, see oli tore. Mitte üks kunstnik, aga palju kunstnikke läbi ajaloo. Ma sain aru, et see on väljas Kumu avamisest 2006. aastal. See jätab väga värske mulje. Mulle jäi pikemaks meelde kunsti ja selle eksponeerimise segu," lausus ta.

Kunstikollektsionäär Enn Kunila loodab, et Londonis käinud Mäe näitus jõuab tulevikus ka mujale.

"Meil on varasemalt olnud nii, et iga näitus on viinud järgmiseni. Ma arvan, et näitus Londonis peaks seda ka suutma teha," sõnas ta.