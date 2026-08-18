Hekilõikaja Aleksander Luik: on küsitud, kas saan teha elevanti või jänest

22-aastane Aleksander Luik rääkis saates "R2 Hommik!", et juhuse tahtel hakkas ta pärast sportlase karjääri lõppu hekke lõikama ja sai sellega sotsiaalmeedias omamoodi kuulsuseks. Luige sõnul on kliendid temalt soovinud ka elevandi ja jänese pea kujulist põõsapügamist, aga tema eelistab sirget ja loodis lõikamist.

"Terve elu olen olnud sportlane ja pärast spordikarjääri see hekilõikaja töö lihtsalt anti mu kätte. Algul lootsin spordikarjääriga kaugemale minna, aga pärast gümnaasiumi kaks aastat seda tehes tulin järeldusele, et keha andis alla ja ei pidanud vastu," ütles TikTokis suure populaarsuse kogunud 22-aastane hekilõikaja Aleksander Luik.

Luik meenutas, et tema karjäär sai alguse nii, et ta lõikas koduaias hekki , kui üks Audi sõitis mööda ja küsis, kas ta seda teenusena ka pakub. "Läksin tuppa ja rääkisin sellest vanematele ning nemad ütlesid, et miks ma ei öelnud, et ma teenust pakun, oleksin saanud oma esimese kliendi," meenutas Luik.

Seejärel pani ta koduaia juures tänava ääres asuvale puule sildi, et pakub hekiabi. "Silt seisis seal terve talve ja kevadel hakati helistama. Alustasin onu tööriistadega, mis lõpuks tööd tehes pooleks läksid ja ma pidin talle uued masinad ostma. Tänu onule see kõik algas, et mulle anti kohe head tööriistad kätte."

Koduaias oli Luik igal aastal pidanud hekki lõikama ja sai teenust hakata pakkuma oma kogemuse pealt. "Meil on koduaias 150 meetrit kuusehekki."

Kõige keerulisem on lõigata viirpuuhekki, sest seal on väga pikad okkad. "Üks okas on mul eelmisest aastast siiamaani sääres. Kõige lihtsam on lõigata brabanti ehk elupuud," sõnas hekilõikaja, kes teeb tööd ilma kinnasteta.

Tänu TikToki videotele on tal kliente väga palju. "Inimesed näevad, kellega on tegu."

"On küsitud, kas saan teha elevanti, aga see on pigem naljaga. Eestis on selliseid põõsaid väga raske teha. Mina lõikan sirgelt, panen loodi, et silmale oleks hea, see on kõige tähtsam," tõi Luik välja. "Üks klient elab jänese tänaval ja tahtis, et tema põõsas oleks jänese pea. Läksin kohale, vaatasin, kas saab siit midagi teha, aga see läks väga keeruliseks."