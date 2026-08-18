X!

Hekilõikaja Aleksander Luik: on küsitud, kas saan teha elevanti või jänest

Raadio 2
Foto: ERR
Raadio 2

22-aastane Aleksander Luik rääkis saates "R2 Hommik!", et juhuse tahtel hakkas ta pärast sportlase karjääri lõppu hekke lõikama ja sai sellega sotsiaalmeedias omamoodi kuulsuseks. Luige sõnul on kliendid temalt soovinud ka elevandi ja jänese pea kujulist põõsapügamist, aga tema eelistab sirget ja loodis lõikamist.

"Terve elu olen olnud sportlane ja pärast spordikarjääri see hekilõikaja töö lihtsalt anti mu kätte. Algul lootsin spordikarjääriga kaugemale minna, aga pärast gümnaasiumi kaks aastat seda tehes tulin järeldusele, et keha andis alla ja ei pidanud vastu," ütles TikTokis suure populaarsuse kogunud 22-aastane hekilõikaja Aleksander Luik.

Luik meenutas, et tema karjäär sai alguse nii, et ta lõikas koduaias hekki , kui üks Audi sõitis mööda ja küsis, kas ta seda teenusena ka pakub. "Läksin tuppa ja rääkisin sellest vanematele ning nemad ütlesid, et miks ma ei öelnud, et ma teenust pakun, oleksin saanud oma esimese kliendi," meenutas Luik.

Seejärel pani ta koduaia juures tänava ääres asuvale puule sildi, et pakub hekiabi. "Silt seisis seal terve talve ja kevadel hakati helistama. Alustasin onu tööriistadega, mis lõpuks tööd tehes pooleks läksid ja ma pidin talle uued masinad ostma. Tänu onule see kõik algas, et mulle anti kohe head tööriistad kätte."

Koduaias oli Luik igal aastal pidanud hekki lõikama ja sai teenust hakata pakkuma oma kogemuse pealt. "Meil on koduaias 150 meetrit kuusehekki."

Kõige keerulisem on lõigata viirpuuhekki, sest seal on väga pikad okkad. "Üks okas on mul eelmisest aastast siiamaani sääres. Kõige lihtsam on lõigata brabanti ehk elupuud," sõnas hekilõikaja, kes teeb tööd ilma kinnasteta.

Tänu TikToki videotele on tal kliente väga palju. "Inimesed näevad, kellega on tegu."

"On küsitud, kas saan teha elevanti, aga see on pigem naljaga. Eestis on selliseid põõsaid väga raske teha. Mina lõikan sirgelt, panen loodi, et silmale oleks hea, see on kõige tähtsam," tõi Luik välja. "Üks klient elab jänese tänaval ja tahtis, et tema põõsas oleks jänese pea. Läksin kohale, vaatasin, kas saab siit midagi teha, aga see läks väga keeruliseks."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Bert Järvet ja Margus Kamlat

Samal teemal

TÄHISTAME KOOS

Kõik koos

Osale perega uues saates

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

17.08

Kristel Leif: vähiravis kiratseb kõige rohkem diagnoosijärgne toimetulek

17.08

Kliimafüüsik: El Niño mõjutab Eestit toiduhindade tõusu ja sooja talvega

17.08

ERR-i kanalid tähistavad eriprogrammiga Eesti iseseisvuse taastamist

17.08

Ulukiekspert Peep Männil: inimest ei himusta Eestis ükski suur metsloom

12:01

Depeche Mode'i austaja: Eesti tribuutkogumiku idee tundus algul hull mõte

12:24

"Eesti mäng" ootab uue hooaja salvestustele publikut

10:01

Urmas Vaino: kommunikatsiooniabi aitab terava tähelepanu all selgust hoida

15.08

Mondo: Keenia tüdrukud ehitasid eestlaste annetatud legodest mootorrattaid

13:00

Eesti ujujate fänn Pariisi võistlusel: enamike hääled jäid basseini äärde

16.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Mare Väljatagale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo