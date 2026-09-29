Publikuteenindaja: kontserdimaja koridoris võib ka suurte staaridega kokku sattuda

Ülle Viinapuu on Alexela kontserdimajas publikuteenindajana töötanud kümme aastat. "Meie töö hõlmab hulga laiemat profiili kui ainult saalis külastajate teenindamine," märkis ta "R2 hommikus!".

Publikuteenindaja tööpäev oleneb üritusest, mis majas toimub. Kui toimumas on näiteks konverentsipäev, peab Viinapuu kohal olema hommikul enne kaheksat ning pääseb koju alles kümne paiku õhtul. Samas tavalisel kontserdipäeval algab tema tööpäev umbes kell pool viis.

Tema sõnul olenevad õhtud väga sellest, mis üritus majas toimub. "Kõik Vanemuise etendused on väga lihtsad. Sa tead, et need inimesed tulevad etendust nautima. Vahel on rasked sellised, kus firmad kutsuvad külastajaid: nad on saanud tasuta pääsme, siis nad tulevad, istuvad pool esimest aega baaris ja pärast ei saagi aru, kuhu ja milleks nad on tulnud."

Kuna kontserdimajas esinevad ka maailmakuulsad staarid, on Viinapuul olnud au nendega silmast silma kohtuda.

"Kuna meie garderoobid on seal samas koridoris, kus on ka nende maailmakuulsate tähtede omad, siis me võime seal kokku saada. Mul on mõned pildid tehtud," avas ta, kuid ei täpsustanud, kellega ta pilti on teinud.

Hiljuti võttis Alexela kontserdimaja vastu uue reegli, mis lubab ka jookidega külastajad saali. Tõuke muutuseks andis publik.

"Meil on olnud kaks üritust praegu ja teise puhul oli juba päris tuntav, et inimesed oskasid seda nautida: osteti veel kaks minutit enne saali minekut endale jook kaasa, lasti kohe viisakasse platstopsi valada ja ei ole midagi juhtunud," rääkis publikuteenindaja.