Eva Luigas: kes jaanipäevaks kartulit tahab, paneb praegu mugula potti

Praegu on õige aeg panna mugul potti, et jaanipäevaks värsket kartulit saada. Eva Luigas juhendas "Terevisioonis", kuidas teha nii, et vähem kui kolme kuuga võimalikult suurt saaki saada.

"Ma leidsin seemnemüügilt kartuliseemne, ei uskunud, tegin pilti, läksin koju ja googeldasin, et kas päriselt maailmas midagi sellist on, ja selgus, et on olemas kartuli hübriidsort 'Solistatic'", ütles Maakodu tegevtoimetaja Eva Luigas.

Luigas ei uskunud, et nendest midagi tuleb, sest seemned olid väga pisikesed, aga kõik 11 seemet idanesid.

Kui on soov saada jaanipäevaks värsket kartulit, tuleb Luigase sõnul võtta suurem pott, mille põhja panna paber või ajaleht, mis hoiab mullapalli. Kes ei viitsi potiga jännata, võib mulla ka kotti panna.

"Lõikad koti pealt ära, torkad vee väljavoolamiseks väikesed augud. Mul on siin köögiviljamuld. 'Annegret' on väga varajane kartulisort. Poti põhja panna viis kuni kümme sentimeetrit mulda ja üks-kaks kartulit ning muld peale, aga pigem tagasihoidlikumalt." juhendas Luigas.

Kuna kartulid tahavad rohkem fosforit ja kaaliumit, pani Luigas ökoloogilise köögiviljaväetise hulka natuke ka istutus- ja sügisväetist. "Ma ei pane seda põhja, vaid poti ümber väikese peotäie."

Seejärel tuleb natuke kasta, aga mitte palju. "Oluline, et sa patsutad mulda külgede pealt, mitte poti keskelt ja paned potile taldriku alla. Hiljem hakkame muldama, sest kartulivõrsetelt tulevad lisajuured ja see soodustab uute mugulate arengut, et saaki suurendada," selgitas Luigas.

Pott tuleks praegu panna aknalauale, sest lahtisele rõdule on veel liiga vara panna. "Kasvuhoonesse võib panna, kui muld on juba soojenenud," täpsustas Luigas.

"Kartul tahab kümne-kaheteist kraadist mulda vähemalt. Aknalaual on aga rõõmsalt soe. Ma soovitan altpoolt kasta, sest niiskus tõmbub mulla sisse ikkagi altpoolt. Seda on hästi tore teha koos lastega," tõdes Luigas. "Inimesed võiksid proovida, kuidas leib lauale tuleb."