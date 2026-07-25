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Error of Principle: ühendame vanakooli roki ja uue kooli saundi

Vikerraadio
Foto: Roven Vigolainen
Vikerraadio

Viljandist pärit ühiskonnakriitilise alatooniga rokkbändi Error Of Principle laulev kitarrist Oskar Piik rääkis Vikerraadios, et bänd on veidi tumedam ühiskonna peegel ja me ei tohi ignoreerida maailmas toimuvaid õudusi. Piigi sõnul teevad nad vanakooli muusikat, mis kõlaks nagu uue kooli rokisaund.

Viljandist pärit ühiskonnakriitilise alatooniga rokkbänd Error Of Principle avaldas hiljuti debüütalbumi "No Errors Allowed".

Kõik bändiliikmed on Viljandi kultuuriakadeemia õpilased. Bändi laulev kitarrist Oskar Piik õpib muusikaproduktsiooni ja bändi teine kitarrist Rihhard Kuld kolmandat aastat helitehnoloogiat. Bändi bassimees Markus Hein õpib samuti helitehnoloogiat ja trummar Emma Tsirk rütmimuusikat.

Piigi poolt tulevad sõnad ja põhiviis. "Mingi osa loost tuleb Oskaril alati akordijärgnevuses või mingi jupp salmist või refräänist ja bänd ehitab sellele oma idee ümber, üldiselt suhteliselt koos ikka kirjutame," tõi Kuld välja.

"Kohe salvestusprotsessi alguses mõtlesime, et see tuleks võimalikult sarnane live'i kõlale, et me ei lisaks sinna liiga palju detaile, mida laval oleks raske järgi teha," tõi Piik välja.

Bänd sai alguse ühelt kooli jämmiürituselt, kus tehti kavereid ja sealt jäid neli liiget bändi tegema. "Keemia sobis ja kõigil oli huvi teha originaalmuusikat," tõi Piik välja.

"Oleme sihtinud seda, et oleks vanakooli muss, mis kõlaks nagu uue kooli rokisaund, aga et oleks vanakooli rokikäigud," nentis kitarrist Rihhard Kuld.

Bänd astub üles ka Augustibluusil ja augusti lõpus hakatakse uut lugu salvestama. "Varsti on ka singel väljas," sõnas Piik.

"Error Of Principle on minu jaoks veidi tumedam ühiskonna peegel. Asju, mille üle viriseda, on hästi palju. Sõjad igal pool maailmas, inimõiguste piiramine. Oluline on see, et silmi ei tohi kinni pigistada, me ei tohi ignoreerida. Inimesed peaksid olema sellest teadlikud ja püüdma olukorda parendada," tõi Piik välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Andres Oja

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