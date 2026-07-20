X!

Inger: kujutlen ka ennast väga suurtel lavadel esinemas

Vikerraadio
Foto: Priit Mürk/ERR
Vikerraadio

Inger meenutas Vikerraadios sel suvel külastatud suurte staaride kontserte ja tõdes, et kujutleb ka ennast suurtel maailmalavadel esinemas. Ingeri sõnul on see praegu küll veel utoopiline unistus, aga kui palju tööd teha, on kõik võimalik.

"Lähen Kanadasse koos ühe Kanada artistiga stuudiosse muusikat kirjutama. Vaatame, mis sellest tuleb. Olen supertänulik sellise ägeda võimaluse eest, artisti nime ma veel praegu ei ütle, aga ta on väga tuntud," muheles Inger.

Inger käis Londonis Harry Stylesi kontserdil. "See artist on päris pikka aega olnud suur inspiratsioon minu jaoks. Käisin ka Amsterdamis Bruno Marsi kontserdil, see oli äge show," muljetas muusik. "Kujutlen ka ennast neil suurtel lavadel esinemas. See on praegu ikkagi veel kauge ja utoopiline unistus, aga kui palju tööd teha ja vaeva näha, siis on kõik võimalik. Unistama peab suurelt."

Jalgpalli Inger enam ei mängi. "Kunagi mängisin ka Eesti koondise eest, jõudsin U-19 vanuses Eesti koondisesse, kuni tuli vigastus. Jõudsin mõned aastad ka treener olla," tõdes Inger. "Noorena unistasin, et tahaksin FC Barcelonas mängida."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Andres Oja

Samal teemal

Suvine kaaslane

Kõik koos

Osale perega uues saates

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

19.07

Galerii: telemajas tähistati ETV 71. sünnipäeva

17.07

Genka: sain omal ajal palju pahandada, et ma 5miinusega tegelen

16:17

Marek Sadam: meil Mikuga on alati millestki rääkida ja millestki vaikida

19.07

Galerii: ETV 71. sünnipäevaks avati telemajas Gunta Randla näitus tuntud telenägudest

12:18

Eesti tugevaim naistõstja Eliise Peterson: see on väga psühholoogiline ala

15:07

Marek Miil: jalgpalli avatseremoonia teleülekannet niisama tegema ei satu

16.07

Toiduteadlane: kodujuustu populaarsus on seotud vajadusega alternatiivsete valkude järele

19.07

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Ants Taeli 90. sünniaastapäevale

10:18

Tanel Tang: kõige ärevam hetk on, kui pean kanadele uued kodud leidma

19.07

Video: piilu ETV 71. sünnipäeva puhul kaadrite taha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo