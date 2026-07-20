Inger: kujutlen ka ennast väga suurtel lavadel esinemas

Inger meenutas Vikerraadios sel suvel külastatud suurte staaride kontserte ja tõdes, et kujutleb ka ennast suurtel maailmalavadel esinemas. Ingeri sõnul on see praegu küll veel utoopiline unistus, aga kui palju tööd teha, on kõik võimalik.

"Lähen Kanadasse koos ühe Kanada artistiga stuudiosse muusikat kirjutama. Vaatame, mis sellest tuleb. Olen supertänulik sellise ägeda võimaluse eest, artisti nime ma veel praegu ei ütle, aga ta on väga tuntud," muheles Inger.

Inger käis Londonis Harry Stylesi kontserdil. "See artist on päris pikka aega olnud suur inspiratsioon minu jaoks. Käisin ka Amsterdamis Bruno Marsi kontserdil, see oli äge show," muljetas muusik. "Kujutlen ka ennast neil suurtel lavadel esinemas. See on praegu ikkagi veel kauge ja utoopiline unistus, aga kui palju tööd teha ja vaeva näha, siis on kõik võimalik. Unistama peab suurelt."

Jalgpalli Inger enam ei mängi. "Kunagi mängisin ka Eesti koondise eest, jõudsin U-19 vanuses Eesti koondisesse, kuni tuli vigastus. Jõudsin mõned aastad ka treener olla," tõdes Inger. "Noorena unistasin, et tahaksin FC Barcelonas mängida."