Inga: fotograafiaõpingud avasid mu peas palju uusi sahtleid

Laulja ja muusik Inga Tislar lõpetas äsja fotograafiaõpingud. Tislar tõdes Vikerraadios, et kuigi homme temast fotograafi ei saa, siis tänu õpingutele näeb ta maailma teisiti ja tunneb ennast loojana terviklikumana.

Bakalaureusekraadi järel Tislar magistriõpingutesse ei torma. "Mul käis see mõte peast läbi küll ja siis ma ütlesin endale, et ära nüüd nii hulluks ka mine. Ma tahan nüüd ikkagi muusikale ka rohkem keskenduda. Paratamatult võtab see mingi fookuse ära, tähelepanu kaob, kuigi kuklas ma tegelesin ikkagi kogu aeg ka muusikaga. Aga nüüd tahan jälle 110 protsenti muusikale anda. Aga ühel päeval lähen ka magistrisse," rääkis Tislar.

Huvi fotograafia vastu on Tislaril alati olnud. "Mulle on meeldinud pildistada ja ma tunnen, et mul on mingit silma, olen usaldanud oma maitset, aga oskuseid kui selliseid päriselt ei olnud. Teiseks ma tundsin toona, et mul on vaja vaheldust. Minna kuskile ja õppida midagi uut. EKA tundus selleks õige koht ja eriti fotograafia eriala," selgitas laulja.

"Ma ütleksin, et EKA-s ei koolitata välja mitte fotograafe, vaid kunstnikke või fotokunstnikke. Just seda mõtlemist, analüüsimist, lahkamist. Üldse ma avasin oma peas väga palju sahtleid. Ma sain väga palju sealt juurde. Inimese, artistina ja võib-olla ka kunstnikuna," tõdes Tislar.

"Ma ütlen ausalt, et ma ei näe, et minust homme fotograaf saab. Võib-olla see juhtub kaugemas tulevikus. Muusika on alati minu jaoks number üks, seega see oli enesetäiendus, projekt iseendale. Silmad vaatavad teistmoodi, mõte töötab teistmoodi ja kogu komplekt on eneses ikkagi rikkalikum," lisas ta.

Tislaril on nüüd ka soov rohkem meediume segada. "Kui mul oli albumi esitluskontsert 2024. aasta sügisel, siis ma korraldasin kontserdil ka esimese isikunäituse, mis koosneski minu fotodest ja installatiivsetest teostest. Nüüd mulle on hakanud see mõte meeldima. Miks mitte kontserti või muud üritust siduda näitusega. Sellisel kujul võib üsna varsti ka minu näitust näha," rääkis laulja.