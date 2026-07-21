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Säm: olen kõik päikesepaistelised päevad keldris kükitanud

Vikerraadio
Foto: Siim Lõvi /ERR
Vikerraadio

Muusik Säm rääkis Vikerraadios, et pole suvel üldse puhata saanud, sest kontserdilt jookseb otse stuudiosse oma uut albumit salvestama. Sämi sõnul on ta kõik päikesepaistelised päevad keldris kükitanud.

"Säm kirjutas, et tal on üks demo. Läksin pooleks tunniks stuudiosse, laulsin sisse ja päris mõnus lugu," meenutas Alika. "Ma olin kohe nõus stuudiosse tulema. See on ju muusika tegemise mõte, et koos midagi uut ja lahedat luua."

"Loo "Kissitavad silmad" salmid olid juba poolteist aastat tagasi salvestatud. Tol hetkel see ei kõlanud nii hästi, tegime selle põhjal uue versiooni," nentis Säm. "Lugu "Parasiit" oli vundamendina juba laotud, uus lugu on nüüd fassaad."

Alika sõnul on neil Sämiga tekkinud ka mõnus sõprus.

Säm tõi välja, et ikka juhtub, et mõned lood meenutavad teisi. Tema laul "Esmaspäev" meenutab algusakordi poolest Amy Macdonaldi lugu "This is the Life". "Minu jaoks on see ainult kompliment. See sarnasus ei ole taotluslik, " muheles Säm.

Loole tehtud videos on Alika sõnul Sämi koreograafiadebüüt. "Väärt vaatamist," lisas Alika. "Võtted toimusid kaks päeva. Filmisime Narva haiglas, mis asub täpselt minu lapsepõlvekodu vastas."

"Suvi on möödunud nii tempokalt, et puhata pole eriti saanud. Üritan lõpetada enda albumit, nii et kontserdilt otse stuudiosse. Hästi palju olen suve jooksul stuudios olnud. Kui on päikesepaistelised ilmad, siis mina kükitan keldris. Pean puhkuse aja lihtsalt leidma, muidu põlen läbi ja seda pole tarvis," nentis Säm.

Säm ja Alika Andres Ojal külas Autor/allikas: Laura Raudnagel/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Andres Oja

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