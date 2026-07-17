Holy Motors: välismaalased on meil varemgi soovitanud eesti keeles laulda

Eliann Tulve on suurema osa viimastest aastatest veetnud Ameerika Ühendriikides, kus ta õpib ja teeb muusikat. "Elasin rantšos vahepeal. Sain kõrbes hobuste keskel päris palju aega veeta," rääkis Tulve, kes andis bändiga äsja ka kaks kodumaist kontserti Tartus ja Jänedal.

"Muusikaga tegelen igapäevaselt, aga esinemisi Ameerika palju ei ole, sest tegelen pigem kirjutamise ja salvestamisega. Vahepeal tekkis mul täiesti ootamatu võimalus Kurt Vile'i albumil taustavokaale esitada. Sain täiesti juhuslikult kirja Kurt Vile'ilt. Tunnen teda ka varasemast. Ta küsis, kas ma olen veel LA-s ja kas tuleksin stuudiosse laulma," rääkis Tulve, kellel avanes võimalus esineda ka koos The Jesus and Mary Chainiga. Seda võimalust kasutati ka Eesti kontserdil 2024. aastal.

Tulve õpingute tõttu Ameerikas tekkis Holy Motorsi tegemistesse veidi pikem paus. Bändi viimane album "Horse" ilmus 2020. aastal. "2022 või 2023 läksime mõlemad ära. Mina olen juba mõnda aega tagasi olnud ja selle jooksul olemegi ühe Euroopa tuuri mänginud ning paar korda Tallinnas. Väike igatsus on olnud küll seda bändi teha. Eelmine suvi sai uus plaat salvestatud, mis nüüd sügisel peaks välja tulema," selgitas bändi kitarrist ja laulukirjutaja Lauri Raus.

"Trajektoor on selline, et Holy Motors jätkab ja tuleb tagasi," muigas ta.

Plaati salvestati Tartus Ö stuudios koos Martin Kikasega. "Ma ütleks, et Martin on nii suurt tööd teinud meiega ja meie muusika kallal palju vaeva näinud. Praeguse seisuga on Martin justkui meie bändi liige," rääkis Tulve. Sealjuures on sügisel ilmuv plaat bändi esimene, mis salvestati Eestis. Esimene valmis New Yorgis, teine Berliinis. Uue plaadi ilmumise järel plaanitakse taas ka Euroopa tuurile suunduda.

Uuelt albumilt on Holy Motors avaldanud sel aastal kaks singlit: "Heaven's Night" ja "Tough Crush". Nende kõrval figureerib ka bändi esimene eestikeelne singel "Tallinn täna õhtul", mis küll albumile ei jõua.

"See oli lugu, mis algselt pidi ingliskeelsena albumile minema, aga me jäime sõnadega toppama ja see ei liikunud eriti sujuvalt. Oli küsimus, mida me selle looga teeme. Mul tuli pähe paar eestikeelset fraasi ja ma esitasin bändile täiesti hullumeelse küsimuse, kas me teeme tõepoolest Holy Motorsi esimese eestikeelse loo. Bänd tuli selle ideega kaasa," rääkis Tulve.

"See sobis väga hästi. Mul on tunne, et need esialgsed ingliskeelsed sõnad ei olnudki nii väga Holy Motors, vaid olid inspireeritud meie USA sõprade muusikast ning ei läinud meie natuuriga nii hästi kokku. Eestikeelsed sõnad olid väga hea üllatus," lisas Raus, kelle sõnul on välismaalased soovitanud bändil varemgi eksootilisuse lisamiseks eesti keeles laulda.