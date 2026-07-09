Korraldaja: etnolaager avardab noorte arusaama eri kultuuridest

Sel suvel juba 30. korda toimuva Eesti ETNO laagri korraldaja Margit Kuhi rääkis Vikerraadios, et oma maa lugusid teiste maade noortele õpetades tunnevad noored end kultuurikandjana ja hindavad ka teiste maade kultuuri hulga rohkem. Laagri juhendaja Leon Augustin Alliku sõnul on pill muusiku kõnevahend.

"Rahvusvaheline muusikalaager Eesti ETNO kestab koos festivaliga kokku kaks nädalat. Laager toob kokku noored maailma erinevatest maailma paikadest, kes jagavad ja õpetavad kuulmise järgi üksteisele oma maa lugusid, mis juhendajate abiga seatakse ka kontserdiks, mis toimub Viljandi pärimusmuusikafestivalil," ütles laagri korraldaja Margit Kuhi.

Selline laager toimub 40 riigis ja kuuel kontinendil. Eesti laagris osalevad tänavu noored 15 erinevast riigist, kokku osaleb laagris ligi 40 noort. "Kunagi ei tea, milline kava tuleb. Osalejad toovad oma lood kaasa, iga maa annab oma maa eripära juurde," nentis Kuhi.

Tihti juhtub juhendaja Leon Augustin Alliku sõnul nii, et algul osaled laagris ja hiljem hakkad oma kogemusi teistele laagrilistele edasi andma juba juhendajana. "Sinu pill on sinu keel, sinu kõnevahend," ütles Allik.

Laager toimub Kõpu mõisas. "See on meie kodu," lisas Kuhi.

"Need osalejad, kes on käinud laagris väljastpoolt Eestit on saanud väga tugeva Eesti kultuurikogemuse. Me tahame seda edasi anda nii toidu, keele kui ka muusikaga," tõdes Kuhi. "Kaugetest maadest ei ole Eestisse väga lihtne pääseda."

"Kui sa oled eestlane ja õpetad oma maa lugu teistele, siis seda enam tunned, kui oluline sa oled kultuurikandjana. Enda kultuuri teistele tutvustades saavad noored sellest kõige paremini aru, ja tänu sellele hindavad ka teiste maade kultuuri hulga rohkem," tõi Kuhi välja.

"Need on noorte jaoks väga elumuutvad kaks nädalat. Kui keegi mõtleb, millega tegemist, siis soovitan Jupiterist vaadata režissöör Jürgen Volmeri dokumentaalfilmi "Eesti ETNO armastab". "ütles Kuhi.