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Kits: tšelloga Vivaldi populaarseimat teost mängida on kõrgpilotaaž

Vikerraadio
Foto: Gunnar Laak/Eesti Kontsert
Vikerraadio

Vanamuusika festivalil erilise kavaga üles astuv tšellist Marcel Johannes Kits rääkis Vikerraadios, et ilmselt on ta teine muusik maailmas, kes esitab tšellol Vivaldi kõige populaarsema teose "Neli aastaaega". Kitse sõnul on selle mängimine kõrgpilotaaž, kus on palju sõrmeväänamist.

"Viljandi on selles mõttes haruldane linn, mis on loodud 1283. aastal ning mis koht võiks veel paremini sobida vanamuusika festivali jaoks," ütles Viljandi 41. vanamuusika festivali juht Heili Vaus-Tamm.

Festivalil esitab tšellist Marcel Johannes Kits Vivaldi kõige populaarsema teose "Neli aastaaega", mille helilooja kirjutas viiulikontserdina. "Andres Mustonen helistas mulle ja küsis, kas seda saab teha tšelloga ja ma ka kohe ei teadnud, kas saab. Tuleb välja, et saab küll ja millegipärast on seda seni teadaolevalt teinud ainult üks inimene maailmas," ütles tšellist Marcel Johannes Kits. "See lugu kõlab tšello peal superhästi, aga selle mängimine pakub ülimat virtuoossust ja on üliefektne ja värvikas. See mängimine on selles mõttes piiri peal küll, et see on kõrgpilotaaž tšellol. Kiiruga seda ära ei õpi, palju on sõrmeväänamist."

"Minu soov oli liita festivaliga uus traditsioon nagu fookusmaa. India saadik annab pidulikult üle fookusmaa teatepulga Iiri saadikule. Hakkame tooma Eestisse neid kultuure, kellel on tugevalt midagi öelda vanamuusika vallas," tõdes Vaus-Tamm.

Kits elab praegu Münchenis. "Muusikaelu selles linnas on väga tihe. Münchenis on elanikke 1,6 miljonit, aga orkestreid on seal umbes sama palju kui Berliinis, mis on kolm korda suurem linn. Kogu aeg väga palju toimub. Inimesed on väga kultuurinäljas. Saksamaa kõige kultuursem linn, kus on ka väga palju ilusat loodust," nentis Kits, kellel lähipäevil lõpeb katseaeg Müncheni orkestris.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Andres Oja

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