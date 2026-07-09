Tänavakunstnik S-Boy loob virtuaalprillide abil hiiglasliku seinamaalingu

Ülemiste linnakusse Euroopa suurimat seinamaalingut loov tänavakunstnik Silver Seeblum ehk S-Boy rääkis "Ringvaates", et kasutas pildi tegemiseks virtuaalreaalsuse prille. Seeblumi sõnul sobib maaling eesti loodusest suurepäraselt parklasse, kuhu on istutatud sadat sorti taimi ja puid.

Kevadest saadik on tänavakunstnik Silver Seeblum ehk S-Boy loonud Ülemiste linnaku ajaloolise tööstushoone seinale hiiglaslikku maali, mis saab olema nähtav nii maanduvatele kui ka lahkuvatele lennureisijatele.

"Sein on umbes 5000 ruutmeetrit. 214 meetrit lai ja umbes 24 meetrit kõrge. 2400 liitrit läheb potivärvi ja sama palju aerosoolvärvipurke," ütles Seeblum, kes alustas tööga märtsi lõpus.

Palju aega võtsid ettevalmistustööd, hoone aknad pidi plastikuga kinni katma, betoonplaat oli vaja üle lihvida, kruntida ja sein valgeks värvida.

"Tavaliselt ma teen jooned silma järgi, aga 2020. aastal kasutasin elus esimest korda projektorit ja nüüd kasutasin esimest korda virtuaalreaalsuse prille. Saan ühes programmis võtta kavandi ette ja tõsta, suurendada ning muuta nurki. Nädal aega tegime koos Ristoga jooni, tema sõitis tõstukiga ja mina olin poolvirtuaalses maailmas. Tükeldasime kavandi 48 tükiks," selgitas S-Boy.

Kunstnik tegi mitu kavandit, aga kuna ta ise on suur matkaja, siis pilt eesti loodusest meeldis talle endale ka kõige rohkem. "Parkla, kus pilt on, on ka täiesti teistsugune. Aednikud on istutanud siia sadat sorti taimi ja need kasvavad pildiga kokku," tõdes S-Boy.

"Kui pildi alumine osa on ka valmis, on seinamaaling Põhja-Euroopa suurim. Kuna katusel on veel ligi 3000 ruutmeetrit seina, siis kui selle ka ära teeme, peaks seinamaaling olema Euroopa suurim," nentis Seeblum. "Maailma mastaabis on pilt suuruselt neljas-viies-kuues."

Kunstnikule on abiks kolm meest. "Vend ja kaks sõpra," lisas S-Boy.

Kunstniku loodab, et seinamaaling valmib augusti lõpuks, aga tähtaeg, mil pilt peab valmis olema, on oktoober.