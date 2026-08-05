Keskkonnaekspert: linnade kuumasaari aitavad vähendada suure võraga puud

"Oli üks tavaline suvepäev, väljas oli 23 kraadi, mis tähendab, et ei olnud kuumalainet, aga kui mõõtsime Estonia teatri ees parkimisplatsil, siis asfaldi temperatuur oli kuni 60 kraadi. Siin tuleb eristada õhutemperatuuri ja pinnatemperatuuri. Kuumasaare efekt võib tekkida ka sellise ilmaga, mis ei ole nii kuum, siis kui keskkond lihtsalt on selline, mis neelab kuuma ja kiirgab seda jälle välja," selgitas Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI) vanemekspert Kaidi Tamm, kes mõõtis Tallinna kuumasaari.

Kui varjus rohealal, puude all on temperatuur 23 kraadi, siis näiteks seal samas Tammsaare pargi keskel päikese käes sillutatud alal võib Tamme sõnul pinnatemperatuur olla 40 kraadi ringis.

"Üks valdav element, mida me näeme igas linnaosas, on suured kaubanduskeskused suurte parklatega. See on kindlasti selline piirkond, kus on suur tõenäosus, et soojema ilma korral võivad sinna tekkida kuumasaared. Viru keskuse ümbrus on kindlasti üks selline piirkond. Selliseid kriitilisi piirkondi on palju. Alati ei ole need suured alad, vaid näiteks ühe kvartali sees asuvad väiksemad alad, kust inimesed sageli läbi käivad ja mis võib ikkagi mõjuda väga halvasti. Inimestel tekib kuumastress, millele on vastuvõtlikumad lapsed, vanemad inimesed, krooniliste haigustega inimesed ja need, kes peavad väljas töötama," selgitas Tamm. "Sellistes tingimustes töötamine võib olla isegi ohtlik."

Tamme sõnul võib spordiväljaku kummist katte temperatuur väga kõrgeks tõusta. "Mänguväljakut valides oleks hea, kui puud oleks lähikonnas."

"Tallinnas on küllaltki palju kõrghaljastust ja see on hea. Kuumasaarte puhul aitavad looduspõhised lahendused. Selleks, et ala toimiks hästi, peab vaatama erinevaid aspekte koos. Suure võraga puu aitab linna jahutada," tõdes Tamm. "Puud aitavad leevendada seda tunnet, mis inimestel kuumaga on."

Tamm vaatab kurvastusega, kuidas uuendatakse Euroopa linnade suuri keskväljakuid, kus ei ole eriti varjuliste kohtade loomise peale mõeldud.

"Kui on väga kuum, on parem keskpäeval väljas mitte liikuda, katta pea, kanda heledaid riideid ja piisavalt juua," nentis Tamm.