Talendijuht: koolidiplom annab märku inimese püsivusest

Ülemiste City talendijuht Ljudmila Pihel, kes jättis oma ajal gümnaasiumi pooleli ja alustas oma karjääri saekaatrist, rääkis "Huvitajas", et ilma hariduseta pole võimalik võimetekohast tööd saada. Piheli sõnul näitab ülikooli lõputöö tegemine, et inimene saab ka tööl raskete ülesannete lahendamisega hakkama.

Sageli sõltub meie valikutest see, kui hästi meil elus läheb. Üks olulisi valikuid on ka see, kas otsustame leppida teatud olukorraga või hakkame tegutsema parema elu nimel, näiteks läheme õppima. Oma loo räägivad Ülemiste City talendijuht Ljudmila Pihel ja tehnoloogiaettevõtte Euroopa äriarendusjuht Matis Indov.

"Meie peres oli majanduslikult raske olukord ja tahtsin emale toeks olla, sest ema kasvatas üksi lapsi. 10. klassi lõpus otsustasin koolist ära tulla ja tööle minna, kuigi hinded olid mul head. Tagantjärele öeldes poleks ehk pidanud sellist sammu astuma, pere oleks hakkama saanud," meenutas Ülemiste City talendijuht Ljudmila Pihel, miks ta omal ajal kooli pooleli jättis.

Viis aastat hiljem täiskasvanute gümnaasiumisse õppima minnes oli õppimine hoopis teistsugune. "Enne õppisin, sest peab, nüüd tahtsin enda pärast õppida, sest oli põnev ja huvitav," tõdes Pihel.

Pärast gümnaasiumi lõpetamist töötas Pihel aastaid lihtsatel ametikohtadel, kuni tundis, et enesearengu pärast peab ülikooli edasi õppima minema.

"Ka mina tulen perekonnast, kus finantsilise poole pealt polnud kõik hästi, sest ema kasvatas mind ja mu venda üksi. See tekitas olukorra, et hakkasin kooli kõrvalt tööl käima. Elu läks hästi ja mõtlesin, et kellele seda ülikooli vaja on. Ühel hetkel aga juhtus see, et katus on ees. Praktilist kogemust on, aga isiklik areng jäi seisma. Läksin aktiivsesse müüki ja kui ma sekretäridele oskasin tooteid müüa, siis ettevõtete juhtidele enam mitte. Ma ei teadnud ettevõtlusest midagi, ei leidnud nendega ühist keelt ja esimene aasta uues ettevõttes läks mul väga halvasti," meenutas tehnoloogiaettevõtte Euroopa äriarendusjuht Matis Indov, kes läks Mainorisse ärijuhtimist õppima.

"Saavutusvajadus sundis mind tagant," tõdes Indov, kelle kogu mõttemaailm muutus.

Nii Pihelil kui Indovil on pere, kes suhtub õppimisse väga toetavalt ja positiivselt.

"Mul olid süümekad, sest neljakuuse lapse kõrvalt läksin uuesti tööle, aga kuna kodus seda probleemi kordagi ei tõstatatud, siis see läks üle, " meenutas Pihel.

Nelja lapse isa Indov rääkis kõik oma abikaasaga läbi ja pere otsustas ühiselt, et nad saavad hakkama.

"Kui sul on kool lõpetatud, sul on diplom ja sa oled seda teinud pere ja laste kõrval, siis see näitab väga palju sinu kui inimese kohta. Muidugi on raske teha ülikooli lõputööd, aga kui inimene on lõputöö ära teinud, saanud selle ebameeldiva ülesandega hakkama, siis miks ma peaksin kahtlema, et ta ebameeldivate või raskete ülesannetega tööl ei peaks hakkama saama," tõi Pihel välja.

Pihel alustas oma karjääri saekaatrist. "Täna ma töötan oma unistuste töökohal. Kõik tuli sellest, et bakalaureus andis esimese tõuke, kus ma tundsin, et saan hakkama. Baka on see, et ma õpin kirjutama ja magister on see, et ma juba oskan midagi ka edasi anda. Sain usu sellesse, et ma saan hakkama," lisas Pihel. "Ükskõik mis vette mind nüüd visatakse, ma ujun välja."