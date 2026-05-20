Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

Laulja Liis Lemsalu rääkis saates "R2 Hommik!", et oli lapsesaamiseks nii valmis, et mitte miski ei suutnud teda emaduse juures rivist välja lüüa. Lemsalu sõnul on tema kaheaastane armas poja nende maja huumorikuningas.

"Julgen arvata ja öelda, et kuna ma väga soovisin emaks saada, see oli mul mingil hetkel isegi kinnisidee, siis iga naine, kes on astunud viljakuse ja lapsesaamise momenti oma elus, siis see paratamatult hõivab väga palju sinu mõtetest. Sa kogu aeg mõtled, kuidas teha veel paremini, juua granaatõuna mahla ja süüa peeti. Mul ilmselgelt oli ka see väga tugevalt, aga kuna mul on ka see naistehaigus, siis tundsin, et ma pean ennast eriti kokku võtma ja nagu sportlane oma keha ette valmistama," meenutas Liis Lemsalu, kuidas ta lapsesaamiseks valmistus.

Lemsalu sõnul oli tal päris kaua aega võimalik seda teha. "Emadus on minu jaoks täpselt selline nagu ma ette kirjutasin, aga tegelikult isegi veel parem," tõdes Lemsalu, kelle poeg on kaheaastane.

"Laps teeb praegu nalja, katsetab piire, ütleb väga veidraid asju. Minu jaoks on mu laps meie maja huumorikuningas," muheles Lemsalu.

Kõige keerulisem on Lemsalu sõnul igapäevasituatsioonides rahu leidmine. "Ma suudan hoida rahu, olen suutnud jääda väga tubliks ja tulemusele fikseerituks, et ma pean jääma rahulikuks, isegi kui see on sel momendil väga raske."

Lemsalul on tugev tugivõrgustik, kes teda aitavad. "Ma olen alati oma tööd armastanud, tänu tugivõrgustikule olen saanud oma tööd edasi teha. Minu toetajateks on vanaemad ja vanaisad, isa, kes kõik on valmis last hoidma," on Lemsalu oma perele väga tänulik.

Hiljuti ilmus Lemsalul koos Villemdrillemiga lugu "Kirss". "See on lõbus popipala, mis võiks suve edasi kanda," muheles Lemsalu.