Liis Lemsalu: ma pean olema elus heas kohas, et luua

Värske album "À la carte" on Liis Lemsalu esimene kauamängiv pärast 2017. aastal ilmunud plaati "+1". "Alguses oli mul hästi lihtne visioon, et ma lähenen muusikale puhta kõrvaga ja vaatan, mis saab, aga kui ma kirjutama hakkasin, siis täheldasin, et väga palju on paratamatult ka minu elust," ütles ta ja rõhutas, et see tuli aga nii voolavalt, et ta otsustas isegi mõned negatiivsed hetked lugudesse sisse panna.

"Siin on väga mitmeid lugusid, mis on pühendatud kellelegi, kui need inimesed neid kuulavad, siis ehk nad saavad aru, aga kuna mu kirjapilt on üsna metafooriline ja mänguline, siis kõik ei saa pihta," tõdes ta ja tõi välja, et lugu "Üks" on pühendatud tema abikaasale. "See kõik voolas minust nii orgaaniliselt välja ja lasin sellel kõigel juhtuda, mingil määral on see meie kohtumise lugu, mida ma pole kunagi avalikult rääkinud, seega nüüd ongi põnev, inimesed saavad kuulata."

"Ma olin paar aastat tagasi väga kurvas kohas, sest ma ei teadnud, kas ma olen võimeline ise last kanda, kui ma sain oma endometrioosi diagnoosi," rõhutas Lemsalu ja mainis, et kuigi ta sel ajal tegi muusikat, siis ta süda oli ikkagi pime ja kurb. "Ma olin tubli, üritasin väga anda endast kõik, aga nüüd ma tajun, et olen praegu nii heas kohas ja mul on vaja olla heas kohas, et luua."

Lemsalu usub, et tal läheb emana hästi. "Ma armastan seda rolli, sest ma nii väga ootasin ja tahtsin seda," ütles ta ja lisas, et talle väga meeldib, et ta kahe-aastane laps on nii nutikas, arukas ja suure empaatiavõimega. "Nii lahe on vaadata, kuidas tal tekib oma arusaam elust."

