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Kitarrifestivali korraldaja Ain Agan: üht artisti ootasin kümme aastat

Vikerraadio
Foto: ERR
Vikerraadio

Viljandi kitarrifestivali korraldaja Ain Agan rääkis Vikerraadios, et kõige kauem on ta festivalile esinema oodanud USA mandoliinimängijat ja lauljat Chris Thile'i ja lausa kümme aastat. Agana sõnul tuleb maailmas väga palju noori andekaid kitarriste esile, kellest mõned astuvad üles ka festivalil.

"Kõige kauem ootasin Viljandi kitarrifestivalile USA mandoliinimängijat, lauljat ja laulukirjutajat Chris Thile'i. Teda ootasin kümme aastat, see on siiani rekord. Keeruline on see, festival toimub kindlatel kuupäevadel, aga kas muusiku tuuriplaanid sellega kattuvad, ei tea kunagi," tõdes festivali korraldaja ja muusik Ain Agan.

Mõned artistid festivalil hakkavad korduma ja põhjuseks see, et nad on publikule väga meeldinud. "Näiteks prantsuse kitarrist Antoine Boyer, kes tuleb oma elukaaslasega, kes mängib suurepäraselt suupilli. Antoine on maailma kitarrimaastiku üks tõusvaid tähti."

Teine koosseis, kes Viljandit teist korda külastab, on maailma kõige kuulsam mustlasdžässi kollektiiv vennad Rosenbergid. "Mind intrigeeris nende kava pealkiri "Chaplin songs"," nentis Agan.

Eestit pole aga seni veel külastanud Robben Ford oma trioga. "Isegi Baltikumis on ta käinud ainult ühe korra. Igal aastal käib ta Soomes, kus tal on palju fänne, aga tänavu tuleb lõpuks ka Eestisse," tõdes Agan.

Agana sõnul tuleb väga palju noori maailmas esile, kes vapustavad mitte ainult oma tehnilise küljega, vaid on üldse väga huvitavad muusikud. "Kitarrifestival selle pärast küll kiratsema ei hakka, et kedagi kutsuda ei ole, kui vanad legendid on lahkunud," tõi Agan välja.

"Mulle endale ei meeldi sellel festivalil ise üles astuda, ma pigem korraldan seda teistele. Aga sel aastal mulle tundus, et pikaaegne koosseis Eesti Keeled võiks ka festivali eriprojekti alla minna," nentis muusik, kes astub ka ise lavale.

Viljandi kitarrifestival toimub 7.–11. oktoobril.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Andres Oja

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