Liis Lemsalu: jalkafänni elu on päris korralik tunnetemöll

Marek Lemsalu rääkis "Ringvaates", et nende perel on Norra jalgpallikoondisega oma väike kokkupuude, sest nad elasid Brynes, kus norra ründaja Erling Håland oma jalgpalluri karjääri alustas. Liis Lemsalu sõnul on jalkafänni elu päris korralik tunnetemöll, aga tohutult lahe.

"Ma olen ikkagi Itaalia fänn, aga kuna nemad MM-ile ei pääsenud, siis järgmine on loomulikult Norra jalkakoondis, kellele ma hoian pöialt," ütles Eesti koondise endine kapten Marek Lemsalu.

Norra jalgpallikoondis on pannud oma fännid aerutama, millest räägib kogu maailm.

"Tegelikult on see aerutamine tulnud Islandilt. Enne seda olid mõned jalgpalliklubid veel, kes on rütmilist plaksutamist kasutanud. See ei ole mingi uus asi. Enne kui norrakad MM-ile läksid ja hakkasid seda ideed aretama, oli Norra meedia väga kriitiline ja paljud võtsid sõna, et me kopeerime islandlasi, aga ikkagi see asi läks käima ja nüüd vaatab terve maailm," nentis Marek.

"See on väga efektne ja isegi kui sa oled vastasleeris, näiteks brasiillane, siis sa ju tahad ka natuke seda kaasa teha, sest see on lahe," sõnas Liis Lemsalu.

Mareki sõnul on Norral üks maailma parim ründaja ja mõned mehed veel, kes on väga heas vormis. "Ründaja Erling Hålandi vanemad on pärit selle koha lähedalt, kus meie Norras elasime, Bryne klubist, kus ta alustas oma jalgpalluri karjääri, kui isa Inglismaalt tagasi tuli. Meil on ka väike suhe temaga," nentis Marek.

"Kui me Norras Brynes elasime ja isa veel mängis, siis mina olin fänn, käisin nende fännidega kaasas, meil olid oma laulud, oma motiivid, mida me seal esitasime ja karjusime. Eks see fänni elu on ikka päris korralik tunnetemöll, aga tohutult lahe. Norra on väga kihvt ja see oli üks äge aeg meie elus," meenutas Liis.

Marek tõi välja, et publik võiks veelgi häälekamalt ja valjemahäälselt mängule kaasa elada.

"Kõlal ja helil on hästi suur jõud. Kui sul keegi positiivselt möirgab selja taga, siis sa tunned, et sul läheb rind suuremaks ja sa lähed ja teed ära," nentis Liis.