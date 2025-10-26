X!

Ines: pärast emaks saamist on lavale minemine kõige lihtsam asi

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk / ERR
Hommik Anuga

Laulja Eda-Ines Etti rääkis saates "Hommik Anuga", et pärast esimese lapse sündi ei pabista ta enam väikeste asjade pärast ning võtab ka laval käimist varasemast rahulikumalt.

Lauljad Lenna Kuurmaa, Liis Lemsalu ja Eda-Ines Etti on ühendanud jõud, et üheskoos publiku ette tulla. Nende "Kolm muusat" kontsertidel kõlab nende looming läbi mitme aastakümne.

Lisaks muusikale ühendab kolm naist ka emaroll. Lauljad tunnistasid saates "Hommik Anuga", et emadus on sügavalt mõjutanud nii nende loomingut kui ka lavalist olekut.

"See üleüldse muudab naist," rõhutas Kuurmaa. "See on üks teema, mida me ka kontserdil käsitleme. Meestel on isaks saades päris lihtne lavale naasta – naine sünnitas eelmine päev, tulen homme kontserdile –, aga meie peame ikkagi ette ja taha selle aja võtma, võtad aja maha ja keskendud hoopis kellelgi teisele. Ja keha ei ole enam kunagi enam sama, see ikkagi muutub." Lisaks muutub pärast lapse saamist laulja hääl, märkisid muusikud.

"Hommik Anuga", Ines, Liis Lemsalu ja Lenna Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Ines on enda puhul märganud, et pärast esimese lapse sündi muutus ta laval käimise osas palju rahulikumaks. "Lapse saamine on ikkagi päris suur läbielamine ja pärast seda tundub lavale minemine kõige lihtsam asi. Sa ei pabista enam mingite väikeste asjade pärast. See muudab sind rahulikumaks, võtad laval käimist loomulikumalt," avas ta.

Praegu ootab Ines oma teist last. Laulja sõnul on laval käimine seni hästi kulgenud. "Saab kenasti kahekesi laval laulda küll. Me, naised, teame, mis lapeootusega kaasneb, võib-olla pisut on väljakutseid ka, aga seni on kõik enam-vähem õnnestunud," lausus ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Hommik Anuga", küsis Anu Välba

