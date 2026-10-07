Eesti Laulule saab lugusid esitada neljapäeva lõunani

Eesti Laulu produtsendi Riin Vanni sõnul on konkursi viimastel päevadel hoogustunud lugude esitamine.

"Lugude esitamiseni on jäänud veidi alla ööpäeva ja tean, et nii mitmedki muusikud annavad oma materjalidele veel viimast lihvi," lausus Vann.

Lugusid saab esitada 8. oktoobri keskpäevani veebikeskkonnas eestilaul.ee, kus on kirjas ka lauluvõistluse reeglid ning osalemise tingimused. Riin Vann soovitab lood panna teele siiski enne keskpäeva, sest ka failide üleslaadimine võib natuke aega võtta.

"Üle tasub vaadata, kas kõik osalemiseks vajalikud materjalid on esitatud ja varuda kannatust, kui süsteem neid töötleb. Seetõttu ei tasu lugude esitamist jätta ka täiesti viimasele minutil," märkis ta.

Eesti Laul teeb esimese kokkuvõtte laekunud lugudest lähipäevil, seejärel asub laule hindama juba žürii.

"Ootame suure põnevusega, milliste lugudega Eesti Laul 2027 meid üllatab," lisas Vann.