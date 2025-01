Liis Lemsalu Tungevaagiga tehtud loost: rahvusvaheliselt saab sellest ilmselt mu suurim hitt

Sel nädalal andis Liis Lemsalu välja uue loo "Solo Dance", mis on valminud koostöös Norra produtsendi Tungevaagiga. "Ringvaates" kinnitas Lemsalu, et see on tema jaoks väga suur asi, et tal õnnestus sellise kaliibriga artistiga koostööd teha.

Liis Lemsalu ütles, et paar aastat tagasi pakuti talle võimalust minna laulukirjutajate laagrisse, kus kirjutati Tungevaagi jaoks lugusid. "See on selline elektrooniline muusika, väga teistmoodi sellest, mida ma muidu teen, aga ma mõtlesin, et see on lahe kogemus," sõnas ta ja meenutas, et kokku tegid nad kolm lugu ja kaks neist on ka avalikkuse ette jõudnud. Värske loo "Solo Dance" puhul on Lemsalu kirjutanud nii viisi kui ka sõnad, samuti astub ta üles vokalistina.

Rahvusvaheliselt saab selle kindlasti minu kõige suurem hitt. "DJ-muusika on üles ehitatud feature'ite peale, tal on palju sarnaseid laule erinevate artistidega, eks aeg näitab, mis toimuma hakkab, aga juba see, et ma saan temaga teha koostööd, on tohutult suur asi," tõdes ta.

Juba enne ametlikku ilmumist oli see lugu Tungevaagi kontsertidel väga populaarseks saanud. "Ta ütles ka, et inimesed reaalselt kirjutasid talle, et millal see lugu tuleb välja," selgitas ta ja lisas, et see on huvitav, kuidas mingid lood hakkavad oma elu elama. "See on Tungevaagi enda arvates üks tema parimaid lugusid."