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Villemdrillem: olen aru saanud, et minu keha pole jalgpallile loodud

Vikerraadio
Foto: Ken Mürk/ERR
Vikerraadio

Tänavu suve üheks suuremaks kodumaiseks hitiks on kasvanud Triibupasta ja Villemdrillemi "Mr. Atškoo". "Vikerhommikus" kinnitas Villemdrillem, et üks põhjus, miks nad otsustasid loo teha, on see, et Eestis pole jalgpallilaule eriti tehtud.

Villemdrillem mängib ka ise jalgpalli, ta oli FC Tamperi ründaja, praegu peab aga tiimi pingilt aitama. "Ma suutsin järjekordselt oma põlve vigastada ja mõtlesin, et äkki nüüd see on viimane hoiatus minu kehale, aitab jalgpallist, teen muid asju, mängin golfi, mõtlen, loen ja teen muusikat," sõnas ta ja mainis, et ta on aru saanud, et keha ei ole jalgpallile loodud. "Või jalgpall ei ole minu kehale loodud."

"Olen ise jalgpalli elanud, hinganud ja voolanud jalgpalli sees alates 8-aastasest, võib-olla juba varem, meeldis alati palli taguda, aga mida vanemaks sain, seda teadlikumalt," kinnitas ta ja mainis, et jalgpall ja muusika käivad käsikäes. "Mõtlesime, et teeme ka jalgpallilaulu, Genka on korvpallilaulu teinud, aga jalgpallilaule pole."

Jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad iga nelja aasta tagant ning selles valguses hakkas Villemdrillem mõtlema, et nelja aasta pärast on ta 29-aastane, kui võib-olla ei viitsi enam jalgpallist laulda. "Mõtlesime, et teeme siis praegu ära, tundus igati loogiline ja siis jõudsime sellise tulemuseni."

Seda Villemdrillem otseselt ei karda, et "Mr Atškoo" kriitikab saab. "Kriitikat ma olen harjunud saama ja kriitikat ma olen saanud, nii palju, kui sul on kuulajaid, on ka erinevaid arvamusi, ei ole võimalik, et laul kõigile meeldib," nentis ta ja lisas, et kui tahta, leiab alati midagi, mille kallal nuriseda. "Olen artisti ja inimesena piisavalt kasvanud, et ma ei võta seda väga kuulda."

Tänavusel MM-il hoiab Villemdrillem Prantsusmaale pöialt. "Mul on nende särk olemas, küll selline igav valik, justkui paberil kõige tugevam koondis, aga mulle väga meeldib, nad mängivad ilusat jalgpalli," ütles ta ja lisas, et talle on alati meeldinud ka Aafrika tiimid. "Neid küll edu nii väga ei saada, aga neil on alati väga ägedad kohtumised ja fännid, seega olen ka Aafrika poolt kahe käega."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Vikerhommik", intervjueeris Anu Välba

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