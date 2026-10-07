Rajakaamera metsa unustanud taluperemees: sain hämmastavaid pilte

Rajakaamera metsa unustanud Raja talu peremees Tarvo Siilaberg rääkis "Ringvaates", et kui inimene oma käed eemale võtab, hakkavad head asjad juhtuma. Siilabergi sõnul jäädvustas kaamera nii põtru, kitsi, sookurgi kui karu.

"Eks see suurest hajameelsusest juhtus. Meil on päris mitu fotolõksu loomadele ja üks neist sattus koha peale, mida ma pikka aega ei suutnud meenutada," ütles Raja talu peremees Tarvo Siilaberg, kes jaanuarikuus viis rajakaamera metsa ja üles leidis üheksa kuud hiljem.

Siilaberg käis kaamerat metsas otsimas, aga kuna kaamera on kaitsevärvi, siis oli seda keeruline märgata. "Kaamera tühjaks polegi saanud, töötab edasi. Aku ja kõik süsteemid töötasid," nentis peremees.

Kaamera oli jäädvustanud nii põtru, kitsi, sookurgi kui karu. "Seda, et põdra maantee meie juurest läbi läheb, teadsime juba varem ja see oli ka ajend, miks me kaamera rabametsa serva üles panime," selgitas Siilaberg, kes lootis ilvest pildile saada.

"Kaamera oli üleval metsa servas, kraavikalda ja aasa kokkusaamiskohas, meil sattus see nii, et kaamera ette jäi lausa loomade ristmik," sõnas talu peremees. "Kits jääb rajakaamera ette sama tihti kui linnas võib tuvi näha."

Üks viimaseid pilte, mida kaamera jäädvustas, oli karu. "See oli ka esimene foto, mida ma nägin, kui kaamera puu küljest maha võtsin. Siis teadsin, et siin on midagi väga head," ütles Siilaberg, kelle talu asub Põlva vallas Kanassaare külas.

"Sookurgede pilt on minu lemmik," nentis Siilaberg. "Loodan lähemal ajal jälle oma kaamera metsa unustada, eks siis hakkavad head asjad juhtuma, kui inimene on käed eemale võtab. Tulemus on kindlasti seda väärt."