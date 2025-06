Liis Lemsalu: iga momendi eest tuleb tänulik olla

Raadio 2 nädala residendid Liis Lemsalu ja Stefan rääkisid oma viimasest singlist, mis Lemsalu sõnul räägib sellest, et elus on tõusud ja mõõnad ning iga momendi eest tuleb tänulik olla.

2021. aastal ühise singli "Doomino" avaldanud Liis Lemsalu ja Stefani muusikalised teekonnad põimusid taas tänavu maikuus, kui anti välja lugu "Jackpot". "Niimoodi juhtub, kui on lahe koos muusika teha," naeris Lemsalu.

"Kuidagi, jah, tuli mõte, et võiks uuesti teha. Proovisime, käisime stuudios, katsetasime, tuli hea lugu ja mõtlesime, et anname siis välja," lisas Stefan.

"Me ei pannud suurt rõhku sellele, et meil oleks hullult vaja, et see laul välja tuleks. Me lihtsalt proovisime, meie hääled sobisid, seda on juba "Doominost" teada," rääkis Stefan, kelle jaoks "Doomino" oli esimene eestikeelne laul.

Stefani sõnul räägib uus laul sellest, et elus on hetki, kus sa tunned, et leidsid enda kõrvale inimese, kes on sinu jaoks õige. "Ja see ongi sinu jackpot. Paljudel võib see midagi muud olla. Näiteks sinu töö või see, et teed oma toidukoha," muigas Stefan.

"Rõhk ei olegi niivõrd sellel, et elu on üks jackpot. Mingi elu etapp on jackpot ja siis jälle ei ole, tulevad uued etapid. Elu on nagu merelained ja tegelikult tuleb tänulik olla iga momendi eest," selgitas Lemsalu.

Värskel lool on ka kantrihõng juures. "See annab väikese lisa touch'i. Liis on ka hobuste ja kaabudega kokku puutunud, nii et see ei ole meie jaoks võõras," rääkis Stefan.

Muusikavideo filmimiseks veeti stuudiosse ka kaks hobust. "Nad olid nii tublid, et tegid isegi oma hädad ka seal stuudios ära. Neil oli seal ilmselt hea olla," naeris Stefan.

Stefan valmistab vaikselt ka oma järgmist albumit. "Üritan midagi western'ist võtta, midagi kantrist, midagi folgist, midagi bluusist. Mulle meeldib see kõik ja mulle tundub, et see sobib mu häälele," rääkis ta.

Ka Lemsalu on pool aastat uut muusikat kirjutanud. "Olen nüüd jõudnud nii kaugele, et tegelikult mingi materjal on täitsa koos. Ja nüüd ma vaevan oma pead selle üle, kas see päriselt ongi nii. Ma ei saa väga hästi aru, sest see kõik juhtus väga kiirelt. Samas see kogemus oligi hästi autentne, ainult mina ja üks produtsent," rääkis Lemsalu.

"Tihtipeale tehakse nii, et lood sünnivad hästi paljude erinevate inimestega ja kõik need erinevad singlid pannakse lõpuks plaadile kokku. Selles suhtes on praegu olnud uus kogemus, sest ma ei ole kunagi nii teinud, et terve plaat on ainult ühe produtsendiga valminud," lisas ta.