Liis Lemsalu: ma põlen seest

Uue singli avaldanud Liis Lemsalu rääkis Raadio 2 stuudios, et uueks aastaks on tal palju inspiratsiooni ja ideid, mida ta nüüd ka ellu üritab viia.

Kuna eelmise singli ilmumisest on möödunud alles veidi rohkem kui üheksa kuud, siis Tungevaagiga kahasse tehtud "Solodance'i" Lemsalu comeback-singliks ei nimetaks. "Enda meelest ei olegi ma ära olnud. Natukene vähem olen kindlasti toimetanud, aga nüüd on uus aasta käes ja mul on nii palju ideid ja mõtteid. Praegu ma tunnen, et ma põlen seest. See on lahe tunne. Loomeinimesena alati seda ei ole, et üldse viitsiks või tahaks või et üldse oleks midagi, mida välja mõelda," rääkis Lemsalu Raadio 2 stuudios.

"Aga nüüd mul on see tunne ja on ideid ja üritan neid ka realiseerida," ütles Lemsalu ja lisas, et esimene samm ongi eelmisel nädalal koos Norra DJ Tungevaagiga välja antud lugu, mis valmis laulukirjutamislaagris.

"Laagris on ikka süsteem, seal on kõigil oma tuba. Võid saada suure toa või väikese toa. Meie saime sellise suure ja mõnusa toa. Võib-olla sellepärast tuli ka hea lugu. Hakkasime seal kirjutama EDM-muusikat ja sihiks oli kirjutada midagi Tungevaagile, mida ta siis äkki päriselt ka kasutaks. Seda, et sa kirjutad laule ja need jäävad kuhugi seisma, juhtub ikka väga-väga palju. Kunagi ei tea, kas sinu katse õnnestub, aga vot, õnnestus, ja mul on nii hea meel, et talle see lugu meeldis ja ilmselgelt on mul ka hea meel, et ma laulan sellel lool," rõõmustas Lemsalu.

Loo peal on Lemsalu häält EDM-i kombestiku kohaselt moonutatud ja kõrgemaks tehtud. "Ma isegi ei kujuta ette, et ma seda oma häälega laulnud oleksin. Minu meelest see kõrge hääl ja tümakas sobivad hästi kokku. Päris kihvt vastuolu tekib," leidis Lemsalu.

Olgugi, et ta seda palju teha pole saanud, siis teistele artistidele muusika kirjutamist Lemsalu siiski naudib. "Solodance" oli ka esimene kord, kui Lemsalu üritas EDM-i teha. DJ-d nagu Tungevaag ootavad Lemsalu sõnul laulukirjutajatelt head ja kaasahaaravat viisi. "Sellist, mis läheks üheks kõrvast sisse ja teisest väga välja ei tuleks. See on hea viisi märk ja ma arvan, et talle meeldiski see meloodia ja sealt hakkas kõik kerima," selgitas laulja.

"EDM-is on selles mõttes lihtne, et ma ei usu, et inimesed nii väga sõnu kuulavad. Me hakkasime lihtsalt kuidagi minema – dancing, dancing, okei, solodance ja kuidagi läksime edasi, kuni lõpuks olid sõnad hopsti valmis," rääkis Lemsalu sõnade valmimisest.