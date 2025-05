Liis Lemsalu uuest duetist Stefaniga: me mõlemad oleme väga mängulised

Liis Lemsalu ja Stefan avaldasid uue kantrihõngulise singli "Jackpot". Lemsalu rääkis "Ringvaates", et nende hääled sobivad kokku ning nad mõlemad on ka väga mängulised ega võta asju üleliia tõsiselt. Stefani sõnul oli tema idee Liisiga taas duett teha.

"Seekord oli võib-olla minu idee. Ma pakkusin välja, et oleks äge teha jälle mingi duett ja läks kohe Liisi peale mõte, et ma tahaks koos Liisiga, aga ma ei tea, kas tema on huvitatud rohkem kantri stiilist. Me tegelikult tahtsime midagi muud teha, käisime ja katsetasime, aga ei tulnud midagi, siis ma lasin üht oma demo, mis oli täiesti teistsugune ja Liis ütles, et pane see vokaal korra kinni, paneme uuesti ja sellest sündis "Jackpot"", meenutas Stefan.

"Tegelikult meie esimese koostööga "Doomino" oli samamoodi, et Stefan ja ta mänedžer Tambet pöördusid minu poole ja ma tundsin ennast väga tähtsana, väga liigutatuna. Mulle tundub, et minu ja Stefani hääled sobivad kokku. Stefaniga on alati hästi tore teha ja ma arvan, et me oleme väga mängulised, ei võta liialt tõsiselt. Me teeme lihtsalt poplugu, me mõlemad oleme laulukirjutajad," ütles Liis Lemsalu.

Lemsalu astus hiljuti üles TV3 saates "Maskiga laulja" ning pea mitte keegi ei suutnud ära arvata, kes end selle maski taga peidab.

Stefan laulis saates Lemsalu kehastatud Karvakolliga duetti. "Üks koht laulus reetis ta ära, seda teeb ainult Liis "Doominos". Ma vedasin kihla kõigiga," muheles Stefan.

"Enne "Maskiga saate" salvestust tegi Stefan mulle mingisugust kauboi tantsu ja liigutas kulme, et noh, vasta mulle, kas oled sina, sest me olime kaks päeva enne muusikavideot salvestanud. Ma mõtlesin, et ma lihtsalt ei saa talle vastata, ei saa anda talle seda signaali, et see tõepoolest olen mina, nii et olin külm ja vastik Karvakoll," meenutas Lemsalu.

"Pop on tänapäeval nii laialivalguv, et see võib olla ka kantri," nentis Lemsalu.