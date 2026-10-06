Saunaema Eda Veeroja: inimesed ei oska tänapäeval sauna puhtaks kütta

Eesti suitsusauna kogukonna eestvedaja Eda Veeroja rääkis "Terevisioonis", et saun koosneb teadmistest, oskustest ja uskumustest. Veeroja sõnul ei osata tänapäeval suitsusauna puhtaks kütta, aga kõike saab õppida, kui on huvi.

"Sellele kongressile tulid kokku erinevate riikide organisatsioonid, kes saunaasju korraldavad. Järjest rohkem osaleb suuri saunakogukondi. Mina esindasin Eesti suurt suitsusaunakogukonda," ütles saunaema Eda Veeroja, kes tuli äsja rahvusvaheliselt saunakongressilt Oslos.

Rahvusvahelise saunaorganisatsiooni definitsiooni järgi on saun see, mida köetakse ja kus on kivid ja leil. Vana-Võromaa suitsusaunakombestik kanti UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja 2014. aasta novembris.

"Saun on ju osa kultuurist ja selleks, et saunakultuur elama jääks, peab seda kultuuri edasi kandma. Kõige suurem muutus, mida UNESCO protsess on toonud, et Eesti saunakogukonnad on hakanud kõnelema ja jagama, mida saunas tehakse ja kuidas on parem," tõi Veeroja välja.

Saun, viht ja leil on Veeroja sõnul nii vanad sõnad, et isegi teadlased ei oska öelda, kui vanad.

"Praegu öeldakse, et saun on hügieeni kodu, aga mu isa ütles, et saunas ei pesta, vaid higistatakse. Lõuna-Eesti külades hakati seepi saunas kasutama esimese ja teise ilmasõja vahel," sõnas Veeroja. "Vihtumisega on Põhjamaa rahval nii, et igaüks tervendab ennast ise. Kui sa ise enda tervendamisega hakkama ei saa, siis küsid abi selle käest, kes saunas on."

Veeroja sõnul pole keegi lubanud, et saunas peab puhtaks saama. "Neil, kes kardavad suitsusaunas mustaks saad, ei tasu mööda seinu nühkida. Kui saunas hakkab pea valutama, võib põhjuseks olla see, et sauna on liiga vara mindud. Sellepärast ongi UNESCO-t vaja, et saun koosneb teadmistest, oskustest ja uskumustest. Näiteks teadmistest, kuidas sauna tuleb kütta. Tänapäeval on saunakultuur muutunud ja kui sa tunned, et saunas hakkavad silmad kipitama, ütle saunaomanikule, sest siis tuleks sauna veel tuulutada," selgitas saunaema.

Veeroja käib paljudes suitsusaunades ja peab kahjuks ütlema, et suitsusauna ei osata puhtaks kütta. "Seda tulebki õppida," lisas Veeroja.

"Kui tahad suitsusauna minna, siis see ei ole viisakas, et kimad ühest saunast teise. Inimene on kuus-seitse tundi sauna kütnud, pererahvas tahab sinuga mõnusalt lõdvestuda, juttu puhuda ja pakkuda kõike, mis sauna juurde käib. Väga tore sündmus on veebruaris Otepääl, kus toimub saunamaraton. Kui tahate ühest saunast teise kihutada, saate sinna minna," muheles Veeroja. "Meil on Võrumaal rahulik pere- ja sauna austamise sündmus."

9.-11. oktoobril toimub Võrumaal avatud saunade nädalavahetus.